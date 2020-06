新生代藝人歐陽娜娜近年來演藝事業幾乎都轉往對岸,15日即將滿20歲的她,日前宣布推出原創英文EP「NANA I」,首波主打《The Best For You》歌詞版 MV上架後點閱率表現亮眼,不過卻被網友質疑她抄襲多首西洋歌曲,對此,唱片公司也向《NOWnews今日新聞》做出回應。



▲歐陽娜娜日前宣布推出原創英文EP「NANA I」。(圖/歐陽娜娜IG) 歐陽娜娜透露《The Best For You》的創作過程只花了15分鐘,且這次的配唱都是在歌曲寫完立刻錄製,紀錄當下最真實的感受,也坦言製作人和合作的吉他手都能馬上了解她的意思,所以才能迅速完成。不過有網友在Dcard發文,指出歐陽娜娜抄襲SHAED的「Trampoline」,隨後又表示此曲與Camila Cabello的「This love」,從頭到尾根本一個模子印出來的。



▲有網友在Dcard發文指出歐陽娜娜抄襲SHAED的「Trampoline」。(圖/ Dcard)

對此,唱片公司索尼音樂表示決無抄襲之事,「請尊重創作者權益也請網友自重,未來不排除以法律途徑捍衛自己的創作」。(編輯:侯家瑜)