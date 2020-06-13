男偶像「強吻」70歲阿嬤被捕　理由竟是：測試自己魅力！

被爆涉嫌於今年1月，

居住於東京武藏野市的

，並於11日被警方拘捕，震驚網友。

26歲日本男星山內大輔，闖入一名70多歲阿嬤家中，壓倒對方並強行索吻

事件發生在1月26日凌晨，一名70歲阿嬤從餐廳工作結束回家後，遭闖入其家的山內大輔撲倒在地，整個人壓在她的身上，並強吻她說：「可以親我一下嗎？」阿嬤不肯就範而且不斷反抗，導致她的骨盆骶骨嚴重骨折，必須休養6星期，更過份的是，強吻失敗的山內大輔，最後居然還搶走阿嬤包包裡的6.2萬日圓現金，並且逃之夭夭。





阿嬤後來向隔壁鄰居求救報警，她告訴警方並不認識嫌犯，經過警方調查，透過閉路電視鎖定疑犯身份，最後將山內大輔逮捕歸案。據悉，山內已經認罪，但他的犯罪理由卻令人嘖嘖稱奇，山內表示當時是想測試自己的魅力，以為阿嬤會答應他「給我一個吻」的請求，沒想到卻遭對方拒絕。



▲▼山內大輔猥褻阿嬤的理由，令人嘖嘖稱奇。（圖／山內大輔IG） 事件曝光後，山內大輔所屬的經紀公司已發文道歉，並在官方網站刪除其資料，且將其踢出公司，至於山內大輔原定演出的舞台劇，也已經被除名。





不過奇怪的是，山內大輔在案發後的社交網站，居然如常更新，好像沒有事發生過一樣，而網友則懷疑他對老人有特殊癖好，不過大家仍一致認為，對70歲老人家出手，絕對泯滅人性。



