男曬「10年前韓劇照」！全場無人不知：女主角要孫藝珍啦

近年來韓劇正夯，追韓劇成為許多人打發時間的娛樂之一，而近期夯劇無疑是《愛的迫降》、《夫婦的世界》、《梨泰院 Class 》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》與《永遠的君主》，評價與討論度都頗高。不過，日前有網友就曬出了 10 年前的韓劇舊照，結果全場看後都表示看過，更有粉絲沉浸在《愛的迫降》中，直呼「女主角要孫藝珍啦！」

原 PO 在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張 2020 年的韓劇舊照，並詢問大家「這部是什麼韓劇？」只見男主角玄彬與女主角河智苑兩人臉貼臉，露出幸福的笑容，玄彬更從背後環抱河智苑，很是令人羨慕！讓人看了不禁感覺周圍冒出許多粉紅泡泡。

▲玄彬、孫藝珍以情侶檔亮相慶功宴。（圖／劇照）

▲玄彬跟孫藝真抽空接受台灣媒體訪問。（圖／Netflix）

而畫面一出，網友們沒一個不知道此部經典劇，紛紛留言「這個很好看！」「 2010 最夯韓劇」、「祕密花園啦！有人不知道？」「秘密花園，很愛的經典劇之一」、「第一部看的韓劇，好看！」「交換靈魂還蠻有趣的」、「互換靈魂就有愛」。另還有人直言「這部玄彬還是小鮮肉時期呢！」「不行，女主角要孫藝珍」、「女主角要孫藝珍啦！」

事實上，《祕密花園》為經典的愛情喜劇之一，詼諧幽默中又能感受到有趣的戀愛情節，劇情中穿插靈魂交換的奇幻現象，男主角玄彬與女主角河智苑的愛情發展是貫穿全劇的主線。（編輯：許苡晴）