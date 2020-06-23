黃鐙輝在船上裸體洗澡　床戰女星太緊張竟爆哭

金鐘好戲《無主之子》今（23）日舉行盛大首映會，演員黃鐙輝、李又汝、謝瓊煖、蔡阿炮、胡鴻達、孫綻、周宇柔、林孫煜豪等人現身。《無主之子》寫實呈現移工在台灣的現實處境，描述越南移工和台灣女子生下的孩子，因為無法取得身分證淪為更底層的黑工，幾乎都是真實個案改編。詮釋越南移工的演員，要學習越南話、讀越文、大量說越南語、仿越南口音講中文，而「漁工F4」黃鐙輝、孫綻、余思達及方大緯做足功課，寫實演活移工角色。

▲《無主之子》每周日晚間10點於民視播出。（圖 / 民視提供）

事實上，黃鐙輝「一度很抗拒」接戲，因為要兩個禮拜內學會越南話，很擔心自己沒辦法勝任，黃鐙輝補充說他不知道為什麼在劇中大家要一直跑，直到發現原來當「黑工」真的要一直跑，非常累。拍完《無主之子》後，黃鐙輝笑說以後當老闆之後，要對員工好一點。孫綻說在嘉義拍戲的時候，還模仿越南人的口音，跟當地人講話，沒想到遭到冷眼對待，讓他心裡受創。方大緯說因為角色到船上工作真的非常辛苦，拍戲明明大太陽，結果越拍越白，因為自己在大海真的太暈了，所以臉色越來越白，體會到漁工的辛苦。

▲黃鐙輝（中）一開始抗拒講越南話。（圖 / 民視提供）

黃鐙輝自爆在漁船上裸體洗澡，還當場拉孫綻一起，沒想到他超有義氣，一口答應陪自己全裸洗澡。黃鐙輝笑說當天很多工作人員明明收工了還不回家，為了等他們這個重頭戲。黃鐙輝說在嘉義拍攝真的很幸福，唯一就要寫實在漁船上融入大家的生活，但因為在船上作息都不方便，一知道漁工工作時都直接在漁船上解決，他笑說「看到大海就想尿尿」，讓全場笑翻。

▲黃鐙輝（右）、李又汝在劇中有許多床戲。（圖 / 民視提供）

李又汝說在劇中有很多床戲，第一場戲非常緊張，結果黃鐙輝哭了五分鐘，還跟導演說「先等一下再拍，不然會太瞎」，還有一場戲李又汝要被黃鐙輝推倒，沒想到太投入就把李又汝直接推去撞牆壁，導演也沒喊卡情況下就繼續拍，讓人感受到兩人的敬業精神。《無主之子》全劇共分成上、中、下3集，從6月28日起，每週日晚間10點於民視播出。