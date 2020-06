▲BLACKPINK睽違1年多發行新歌。(圖/BLACKPINK IG)

▲▼BLACKPINK新歌與成員登Twitter全國熱搜(上),Jennie的造型在微博掀起討論。(圖/Twitter、微博)

韓女團BLACKPINK睽違1年多,今(26日)發行新歌《How You Like That》回歸樂壇,風格與過往一樣展現滿滿Girl Crush魅力,MV中成員也百變換裝,Jennie也以及肩假短髮示人,黑白的髮色更登上微博熱搜掀起討論。她們新歌推出1小時登上音樂排行榜第一名,更包辦Twitter全國趨勢1、3、4、5、6名,人氣不容小覷。BLACKPINK下午舉行記者會,她們新歌再展強力舞蹈,Jennie更有赤腳表演的部分,她表示這次作品籌備許久,成員很努力練舞,跳到膝蓋都瘀青。談到跟Lady gaga合作的《Sour Candy》,成員說她們是透過電話交流,Lady Gaga也承認是BLACKPINK的粉絲,她們能夠跟從小仰慕的歌手合唱,備感榮幸。她們為了宣傳,成員Jisoo開設微博帳號,用中文表示:「大家好,終於跟大家正式打招呼啦,我是BLACKPINK的智秀,這次時隔很久,帶著《How You Like That》回歸,請大家多多收聽,多多喜愛!以後會常來喔!一直感謝大家,愛大家!」準備進攻華語市場。