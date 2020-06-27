《做工的人》原著林立青　揭露李銘順捐200萬心境

以勞工議題為核心演繹的台劇

《做工的人》於近日完結，短短六集，演繹小人物人生的縮影。其中一段由主角阿祈（李銘順 飾）與阿欽（柯叔元 飾）搬演的「素還真」橋段幽默動人，在悲喜交織的劇情中，饒富深意。

《做工的人》一書的作者林立青，

長久以來關注勞權、弱勢議題。他說，自己以前也看霹靂，兒時曾看過《霹靂狂刀》。當時「狂刀」橫空出世，振奮台灣武俠迷。台灣長久以來，罕見本土武俠劇作，其俠義精神透過霹靂劇集彰顯。可以說，那代表了「由本土文創團隊持續創作的台語武俠劇」典範。

▲《做工的人》一書作者林立青。（圖 / 霹靂提供）

林立青說，自己曾看過一幕場景，一位風塵僕僕的辛苦人，下班後前往深坑的一間便利商店，只為買兩集霹靂的DVD來看。他說，日子辛苦，「武俠」能讓底層的人們感到痛快、共感，看劇是很好玩、放鬆的事。

▲素還真經典台詞：「縱使有刀劍在手，天下無敵，也救不了心愛的人。」也呼應了阿祈純粹的俠義之心。（圖 / 霹靂提供）

林立青指出，在《做工的人》的戲劇中有個有趣的橋段，在阿祈中了發票兩百萬以後，選擇捐給生活艱苦的工人遺孀，另一方面又與妻子謊稱丟失發票，弄得風風雨雨。但爾後在與兄弟阿欽的一場對手戲裡，與阿欽訴衷情時，搬演起霹靂的經典角色「素還真」。

▲李銘順下足苦心，研究布袋戲人物的口條與步伐。（圖 / 大慕影藝提供）

林立青說，素還真未必是「最強的人」，但他往往扮演的是一個「事件的註解」，排除困難的英雄。劇中阿祈要捐出兩百萬，捨棄自我的財富，需要巨大的決心與漫長的思索。這時搬演負責「解惑」的素還真，藉著幽默的橋段，讓觀眾細品他的正義與善良。素還真有句經典台詞是說：「縱使有刀劍在手，天下無敵，也救不了心愛的人。」此語帶著大悲大願，也遙相呼應了阿祈純粹的俠義之心。