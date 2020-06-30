男星穿三角泳褲展腹肌　戴愛玲臉紅伸手驗貨

歌手戴愛玲客串《女力報到最佳拍檔》，飾演鯰魚哥的表姊「巴玲」，首次登場就獲得「養眼」福利，到豪宅游泳池欣賞梁瀚名、鯰魚哥游泳英姿，她忍不住伸手摸梁瀚名的堅硬腹肌，笑說：「我唱歌都沒有這個福利欸！」梁瀚名穿著超緊繃三角泳褲全場趴趴走，引起女性工作人員尖叫聲連連，他自豪體脂僅10%，最喜歡下戲後直接用跑的回家，運動維持完美體態。



▲鲶魚哥（左）跟梁瀚名PK游泳 。（圖／TVBS提供） 戴愛玲獻出「八點檔」初體驗，她透露：「我自己只有以前參加過果陀劇場的演出，沒有其他演戲經驗，想說來客串玩一下應該OK吧！」與以往拍攝MV經驗不同，演戲要背台詞、記走位，壓力大到讓她前一晚失眠，「有點睡不太著，怕自己會影響團體運作，開拍後心跳超快，唱歌唱這麼多年都不緊張，還好後來鲶魚哥、梁瀚名他們帶戲帶得很好，整個劇組氛圍都讓我覺得滿輕鬆自在的。」



▲戴愛玲（右）對梁瀚名的好身材讚不絕口。（圖／TVBS提供） 梁瀚名、鲶魚哥穿泳褲入鏡，互相PK身材，梁瀚名自豪體脂只有10%，被問及都如何練肌肉，他開玩笑：「我都不開車，用跑的回家。」鲶魚哥體脂則高達23%。戴愛玲談到與兩人對戲的感想，害羞表示：「有一個鏡頭是要我摸梁瀚名，我想說是真的要摸嗎？導演就跟我說用戳的也可以，我就用力摸下去，很難得有這種機會。」如果得在兩人之間做抉擇，戴愛玲曾在校園活動碰過鲶魚哥，她認為跟對方相處起來比較像姊弟，「硬要選的話我會選梁瀚名，這世代姊弟戀很普遍。」



▲梁瀚名體脂僅10%。（圖／TVBS提供）