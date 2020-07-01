「超美女警」教反毒舞　高顏值曝光身分竟是她

「國民女友」祈錦鈅（小鈅）受邀新北市政府警察局的邀請，再度化身女警拍攝宣導反毒影片，希望藉由青春洋溢的舞動，宣導「三不！二拒！」不吸毒丶不飆車丶不加入幫派丶拒當詐騙車手丶拒絕兒少性剝削，讓這個暑假拒絕犯罪，從你我做起。」希望透過小鈅的公眾影響力一起呼籲宣導。
影片的開頭是販毒的場景，所有的演員除了小鈅之外都是警官的身分，小鈅扮演警花現場直擊販毒場景和警官們一起演出短劇，生澀的警官短短的三句台詞NG好多次頻頻笑場，雖是非專業的演出，但卻十分認真，讓網友大讚新北市的警官男的帥、女的美，都是超高顏值。此外，男警官透露知道要和小鈅合作拍反毒舞蹈宣傳影片時，興奮了快1個禮拜都睡不著。小鈅也展現親和力，跟著警官們一起在豔陽中排練，還會主動找大家拍照炒熱氣氛。
這次和新北政府警察局推出反毒健康操的想法，代言人小鈅表示：「反毒這個主題很多青少年社會大眾應該都很熟悉，但還是要好好宣導一下，結合舞蹈是希望大家不要覺得『反毒』是刻板的主題，這次除了穿警察服、少年隊制服、也結合頭前國中、丹鳳高中、耕莘護校的學生制服，在影片中大玩變裝秀換了六個造型很過癮，拍攝參與人數超過200人，希望透過學生的參與，讓反毒議題更深入校園。」
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