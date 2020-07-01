「超美女警」教反毒舞　高顏值曝光身分竟是她

「國民女友」祈錦鈅（小鈅）受邀新北市政府警察局的邀請，再度化身女警拍攝宣導反毒影片，希望藉由青春洋溢的舞動，宣導「三不！二拒！」不吸毒丶不飆車丶不加入幫派丶拒當詐騙車手丶拒絕兒少性剝削，讓這個暑假拒絕犯罪，從你我做起。」希望透過小鈅的公眾影響力一起呼籲宣導。

▲祈錦鈅穿上女警制服。（圖／固力狗娛樂提供）

這次和新北政府警察局推出反毒健康操的想法，代言人小鈅表示：「反毒這個主題很多青少年社會大眾應該都很熟悉，但還是要好好宣導一下，結合舞蹈是希望大家不要覺得『反毒』是刻板的主題，這次除了穿警察服、少年隊制服、也結合頭前國中、丹鳳高中、耕莘護校的學生制服，在影片中大玩變裝秀換了六個造型很過癮，拍攝參與人數超過

200

人，希望透過學生的參與，讓反毒議題更深入校園。」