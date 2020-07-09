命中注定我愛你！「4大星座配對」一遇上就是正緣

許多人感情不順，其實問題或許不在自己及對方身上，而是因為你們天生就沒那麼適合。根據《星座好朋友》報導，12 星座當中，有「 4 大星座配對」一旦遇上就是「正緣」，快來看看你跟誰是命中注定的吧！

牡羊座和巨蟹座看起來水火不容，其實相處起來格外速配，天差地遠的個性其實很互補，巨蟹座的多愁善感，用牡羊座的樂觀開朗來補；牡羊座的粗心大意，則可用巨蟹座的心思細膩來補，兩人在一起容易越來越幸福。

金牛座和處女座相似的地方實在太多，根本是另一個世界的自己，雙方不僅個性相似，連觀念也很像，在生活中都是「節儉派」代表，喜歡賺錢也喜歡省錢，對於身邊的人事物都有品質上的要求。最重要的是，處女座的碎念，只有金牛座可以忍受。

▲「 4 大星座配對」一遇上就是「正緣」。（示意圖／取自pixabay）

腦子天馬行空的水瓶座，對於一般人來說或許受不了，但對雙子座而言卻是很大的魅力，而雙子座的博學多聞，對水瓶座來說也是很大的吸引力，兩人一旦接觸多了就很容易愛上對方，相處起來也特別有默契，打從心底欣賞對方，也打從心底迷上對方。

忠誠度特別高的魔羯座，正好能填補天蠍座的安全感，天蠍座細膩的心思，也能讓魔羯座愛得踏實，即使感情出現一點摩擦，天蠍座與魔羯座都會試著理解對方，用包容延續這份感情，要愛就愛得真一點、久一點，不會隨隨便便拋棄一段感情。（編輯：許苡晴）