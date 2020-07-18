A-Lin曬裸背自招破音　畢書盡羞曝逗女兒絕招

「2020全中運在屏東選手之夜演唱會」於今（18）日、明（19）日在屏東縣立田徑場登場，首日找來黃子佼主持，而今天的表演卡司有A-Lin、茄子蛋、高爾宣、畢書盡、周湯豪。
因為疫情關係，歌手們睽違半年以上沒機會站上大型舞台開唱，參與表演的卡司難得來台屏東表演，畢書盡在先前開心表示愛吃屏東的豬腳，對當地的芒果更是念念不忘，高爾宣則是想品嚐東港的黑鮪魚。
選手之夜演唱會由A-Lin打頭陣表演為活動拉開序幕，她身穿露背西裝外套，秀出光滑美背，演唱歌曲《一直走》、《雨後彩虹》炒熱現場氣氛，2首歌曲唱完，A-Lin與黃子佼閒聊，聊著聊著她大方自招因為太久沒上舞台，心跳很快有點緊張，「所以我在開頭就破音了。」之後則是演唱F.I.R.的歌曲《月牙灣》以及《有一種悲傷》。
緊接著登台的是今年入圍金曲獎4項的的茄子蛋，他們帶來歌曲《聞道有先後，術業有專攻》、《請問你敢欲做我的Girlfriend》、《Happy！！！運將情歌》，以及《浪子回頭》，已經有半年沒有表演工作的他們，笑說能夠站上選手之夜表演，緊張程度跟入圍金曲獎一樣。
第三個上台表演的是金曲獎奪下「最佳新人」呼聲最高的高爾宣，他一連演唱了人氣超夯的經典歌曲《Benz Booty》、《Why You Gonna Lie》、《最後一次》、《Without You》，談到公布金曲獎入圍當天，高爾宣是被IG的通知聲吵醒，「我以為我又上新聞了，結果是恭喜的訊息。」一段話意外惹人心疼。
再來是剛正式升格當爸的畢書盡，他以全新的唱腔詮釋歌曲《Come back to me》、《If you catch me when I fall》，兩首歌唱畢，黃子佼笑問畢書盡準備好當爸爸了沒？畢書盡害羞又自信的表示「準備好了」，甚至學起了在家逗小孩的聲音喊「不哭」，還透露未來將會為女兒寫歌，對女兒的疼愛之情溢於言表，而之後他繼續演繹歌曲《逆時光的浪》、《撞》。壓軸獻唱的是周湯豪，他一連飆唱了《i GO》、《Turn up》、《S.N.G》，最後以經典歌曲《帥到分手》為第一天的選手之夜演唱會畫上完美的句點。
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