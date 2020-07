A-Lin曬裸背自招破音　畢書盡羞曝逗女兒絕招

「2020全中運在屏東選手之夜演唱會」於今(18)日、明(19)日在屏東縣立田徑場登場,首日找來黃子佼主持,而今天的

因為疫情關係,歌手們睽違半年以上沒機會站上大型舞台開唱,參與表演的卡司難得來台屏東表演,畢書盡在先前開心表示愛吃屏東的豬腳,對當地的芒果更是念念不忘,高爾宣則是想品嚐東港的黑鮪魚。

選手之夜演唱會由A-Lin打頭陣表演為活動拉開序幕,她身穿露背西裝外套,秀出光滑美背,演唱歌曲《一直走》、《雨後彩虹》炒熱現場氣氛,2首歌曲唱完,A-Lin與黃子佼閒聊,聊著聊著她大方自招因為太久沒上舞台,心跳很快有點緊張,「所以我在開頭就破音了。」之後則是演唱F.I.R.的歌曲《月牙灣》以及《有一種悲傷》。

▲A-Lin自招破音。(圖/屏東縣政府提供)

▲A-Lin(右)曬美背開唱。(圖/屏東縣政府提供)

緊接著登台的是今年入圍金曲獎4項的的茄子蛋,他們帶來歌曲《

▲茄子蛋賣力開唱。(圖/屏東縣政府提供)

▲高爾宣登台表演。(圖/屏東縣政府提供)

▲畢書盡開心分享爸爸經。(圖/屏東縣政府提供)

表演卡司有A-Lin、茄子蛋、高爾宣、畢書盡、周湯豪。第三個上台表演的是金曲獎奪下「最佳新人」呼聲最高的高爾宣,他一連演唱了人氣超夯的經典歌曲《Benz Booty》、《Why You Gonna Lie》、《最後一次》、《Without You》,談到公布金曲獎入圍當天,高爾宣是被IG的通知聲吵醒,「我以為我又上新聞了,結果是恭喜的訊息。」一段話意外惹人心疼。再來是剛正式升格當爸的畢書盡,他以全新的唱腔詮釋歌曲《Come back to me》、《If you catch me when I fall》,兩首歌唱畢,黃子佼笑問畢書盡準備好當爸爸了沒?畢書盡害羞又自信的表示「準備好了」,甚至學起了在家逗小孩的聲音喊「不哭」,還透露未來將會為女兒寫歌,對女兒的疼愛之情溢於言表,而之後他繼續演繹歌曲《逆時光的浪》、《撞》。壓軸獻唱的是周湯豪,他一連飆唱了《i GO》、《Turn up》、《S.N.G》,最後以經典歌曲《帥到分手》為第一天的選手之夜演唱會畫上完美的句點。