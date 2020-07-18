A-Lin曬裸背自招破音　畢書盡羞曝逗女兒絕招

「2020全中運在屏東選手之夜演唱會」於今（18）日、明（19）日在屏東縣立田徑場登場，首日找來黃子佼主持，而今天的

因為疫情關係，歌手們睽違半年以上沒機會站上大型舞台開唱，參與表演的卡司難得來台屏東表演，畢書盡在先前開心表示愛吃屏東的豬腳，對當地的芒果更是念念不忘，高爾宣則是想品嚐東港的黑鮪魚。

選手之夜演唱會由A-Lin打頭陣表演為活動拉開序幕，她身穿露背西裝外套，秀出光滑美背，演唱歌曲《一直走》、《雨後彩虹》炒熱現場氣氛，2首歌曲唱完，A-Lin與黃子佼閒聊，聊著聊著她大方自招因為太久沒上舞台，心跳很快有點緊張，「所以我在開頭就破音了。」之後則是演唱F.I.R.的歌曲《月牙灣》以及《有一種悲傷》。

▲A-Lin自招破音。（圖／屏東縣政府提供）

▲A-Lin（右）曬美背開唱。（圖／屏東縣政府提供）

緊接著登台的是今年入圍金曲獎4項的的茄子蛋，他們帶來歌曲《

▲茄子蛋賣力開唱。（圖／屏東縣政府提供）

▲高爾宣登台表演。（圖／屏東縣政府提供）

▲畢書盡開心分享爸爸經。（圖／屏東縣政府提供）