曲艾玲曾為保護遲緩兒朋友　和「魁梧同學」爆肢體衝突

艾迪昇傳播總經理林志遠受伊甸基金會及知名服裝品牌邀請，率旗下7位女藝人曲艾玲、林佳儀、林美貞、謝麗金、陳翊萱、李培禎、謝翔雅等人無酬先後接力發文力挺「慢飛天使」公益T恤計畫，為此特別拍攝短片宣傳義賣，盼藉由此計畫拋磚引玉號召善心，呼籲大眾以些許心意，支持遲緩兒得到更多的愛與希望。曲艾玲回憶兒時為了保護遲緩兒童同學，曾和其他同學爆出肢體衝突。
曲艾玲聊起遲緩兒感觸很深，令她在美國求學時期記憶不斷湧現，小時候有位日籍遲緩兒同學因反應慢、言語表達不清，常常受到身形魁梧的同儕歧視欺負，她看不慣此劣行出面揮拳制止，後來與日籍同學成好友，可惜唸到4年級時，該同學全家遷回日本後便失聯。曲艾玲說：「為人父母都懂，從得知有孕到懷胎9月百分百健康是多麼不易，遲緩兒家庭是需要鼓勵的。」
陳翊萱透過此活動才明白，原來在台每15位兒童就有1位慢飛天使，她說：「及早發現治療，慢飛天使是可以追得上發育腳步的。」她大讚品牌賣690元捐500元，簡直佛心之舉非玩票性質公益。謝麗金則保持一貫樂觀心態表示：「許多事情既然發生了就勇敢面對。」她認為只有接納事實才能轉變成勇氣，同時也呼籲大家分享愛力挺活動。
林美貞長年在台發展演藝事業，近日忙於新戲讀本。她感恩說：「取之於社會用之於社會，能幫得上忙是我的榮幸。」而林佳儀從服飾品牌卸任後，首度與它牌服飾合作公益，她認為有健康身體本該惜福，有能力可伸出援手更是種福氣，林佳儀說：「服飾品牌的誠意十足，購買公益T恤、直接捐款都是很好的響應方式。」
謝翔雅的人生轉折可說是苦盡甘來，她說：「慢飛天使也許是上天給予整個家庭的考驗，每個生命都是珍貴禮物。」、「唯有好的親子關係，才能讓孩子展開生命路程的力量。」盼眾人坦然接受孩子的實況，用愛守護慢飛天使。李培禎談友人的遲緩兒家庭滿是不捨，因該位孩童的「選擇性緘默」狀況，在學校時一個字都說不出口，她的友人曾受眾人過多的干涉與建議而身心俱疲，李培禎說：：「建議不是不好，但若外界不懂實際狀況時，很輕易對媽媽做任何批判。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110