影／西班牙「最陰豪宅」是這間！兒子中邪殘殺一家五口

電影《馬拉薩尼亞32號陰宅》靈感啟發於70年代震驚西班牙社會的真實慘案，故事講述在馬德里發生的駭人事件，一對夫妻帶著三個孩子與年邁的父親，入住一間位於馬德里馬拉薩尼亞的公寓，然而這家人卻渾然不知，他們買的這間房子，竟成為他們此生最大的噩夢。
該片劇本耗時八年完成，經手過八位編劇，遍訪當地街坊鄰居還有新聞匯集而成，據悉，當時一家五口搬進新家後，大兒子在某日夜間殘殺父母及弟妹五人，並宣稱自己才是受害者，讓警方花了一段時間找出兇手，而這間凶宅最後也遭法拍。然而，下一對夫婦又在這棟屋子裡，因各種靈異事件不堪其擾，除了總是在半夜醒來外，性格也越來越殘暴，對於自身變化感到十分害怕隨即搬走。
導演亞伯特品托認為，《馬拉薩尼亞32號陰宅》想要表現的不僅是靈異事件，更包括那個年代人們為了生活、生計搬離家鄉，被大城市擠壓得喘不過氣，眾人表現出的不滿及恐懼，導演更說到：「《馬拉薩尼亞32號陰宅》的驚嚇程度，是每兩分鐘就會被嚇到一次的等級！」
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