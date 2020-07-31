影／西班牙「最陰豪宅」是這間！兒子中邪殘殺一家五口

▲西班牙史上「最陰豪宅」位在馬德里馬拉薩尼亞32號。（圖／車庫）

電影《馬拉薩尼亞

震驚西班牙社會的真實慘案，故事講述在馬德里發生的駭人事件，一對夫妻帶著三個孩子與年邁的父親，入住一間位於馬德里馬拉薩尼亞的公寓，然而這家人卻渾然不知，他們買的這間房子，竟成為他們此生最大的噩夢。

該片劇本耗時八年完成，經手過八位編劇，遍訪當地街坊鄰居還有新聞匯集而成，據悉，當時一家五口搬進新家後，大兒子在某日夜間殘殺父母及弟妹五人，

▲▼《馬拉薩尼亞32號陰宅》改編70年代震驚西班牙社會的真實慘案。（圖／車庫）

導演亞伯特品托認為，《馬拉薩尼亞