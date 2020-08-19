第55屆廣播金鐘獎入圍公布　完整名單看這裡

▲「這．就是街舞！」表演。（圖／廣播電視金鐘獎YouTube）

▲鄭怡揭曉入圍名單。（圖／廣播電視金鐘獎YouTube）

109年度廣播金鐘獎入圍名單：

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

Langdau原創社（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

Street Voice未來進行式（參賽單位：飛碟廣播股份有限公司）

耳朵借我（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

告白（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

寶島真無閒（參賽單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

Jazz Supreme

爵士‧無所不在（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

客家妹來打卡（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

原聲探索（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

傾聽音樂（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

當音樂來敲門（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

（三）教育文化節目獎

自然筆記（參賽單位：國立教育廣播電臺）

森林美樂地（參賽單位：漢聲廣播電臺）

筆尖上孩提的奇幻之旅（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

雁子飛過台三線（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

餘音鳥裊（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（四）兒童節目獎

i動物進行式（參賽單位：國立教育廣播電臺）

大腳逛世界（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

地球探險號（參賽單位：國立教育廣播電臺）

維多叔叔的故事歡樂車（參賽單位：基隆輕鬆廣播電台股份有限公司）

（五）少年節目獎

技職MVP（參賽單位：國立教育廣播電臺）

青春好好Young（參賽單位：財團法人富邦文教基金會）

青春創學院（參賽單位：國立教育廣播電臺）

發現新鮮“市”（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

聽青春在唱歌（參賽單位：臺北廣播電臺）

（六）社會關懷節目獎

45度角的天空（參賽單位：漢聲廣播電臺）

人生路歌聲情（參賽單位：國立教育廣播電臺）

生命拼圖（參賽單位：行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺）

幸福北台灣（參賽單位：國立教育廣播電臺）

礙運動（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（七）藝術文化節目獎

RTI放映室（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

山海族子民（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

世界夢想表演廳（參賽單位：國立教育廣播電臺）

生活AGOGO-說在地的故事（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

聲動美術館（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（八）生活風格節目獎

Joy’s Fantasy（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

世界異家來作客（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

全世界最亮的光（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

食隨滋味（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

農民食堂開飯了（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（九）社區節目獎

大地采風（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

日出的所在（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

移山倒海樊梨花-Love can move mountains

聽見臺灣的心跳聲（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）

愛上新竹（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

諸羅采風（參賽單位：正聲廣播股份有限公司嘉義廣播電臺）

（十）廣播劇獎

人生想想劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

大樹下聽故事（參賽單位：大樹下廣播電台股份有限公司）

珍女人時代劇場（參賽單位：臺北廣播電臺）

時代劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

（十一）單元節目獎

Cultural Visa Everywhere（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

KISS旅行臺灣的一百種視角（參賽單位：大眾廣播股份有限公司）

台灣幸福進行曲（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

英文有意思（參賽單位：漢聲廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

小樹／Street Voice未來進行式（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

內克【吳宇軒】／告白（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

邵大倫／寶島真無閒（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

陳煒智／臺灣電影筆記（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

葛大為／同行相記（報名單位：台北之音廣播股份有限公司）

（二）類型音樂節目主持人獎

徐崇育／Jazz Supreme

爵士‧無所不在（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

陳明珠／客家妹來打卡（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

黎慧芝、管仁健／那些年我們一起唱的歌（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

墨鏡哥【甘仲維】／Voice Over

鮮聲奪人（報名單位：漢聲廣播電臺）

譚志薏、戴伸峰／弦外之音（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（三）教育文化節目主持人獎

王美英／e啦！原住民（報名單位：高雄廣播電臺）

府城lalelin／詩情也綿綿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

范欽慧／自然筆記（報名單位：國立教育廣播電臺）

徐凡【徐豫梅】／筆尖上孩提的奇幻之旅（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

楊照【李明駿】／東亞史的關鍵時刻（報名單位：臺北廣播電臺）

（四）兒童節目主持人獎

小茱姐姐【施賢琴】／i動物進行式（報名單位：國立教育廣播電臺）

吳廷宏、吳亦偉、吳蔚恩／唱歌學族語-三猫教你唱

blaq balay（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

依娜【黃怡馨】、Deborah【李諾亞】／大腳逛世界（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

陳燕柔、邱宇寬／地球探險號（報名單位：國立教育廣播電臺）

（五）少年節目主持人獎

Polo【陳歆翰】、柚仔【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

季潔【蔡宜穎】／技職MVP（報名單位：國立教育廣播電臺）

柯華葳、游婷雅／閱讀推手（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

端端【陳端慧】／青春創學院（報名單位：國立教育廣播電臺）

鄭晴【鄭雅卿】、蔣蓉【施旭治】／發現新鮮“市”（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（六）社會關懷節目主持人獎

世昌【洪世昌】／人生路歌聲情（報名單位：國立教育廣播電臺）

尚恩【黃彥翔】、倚樂【陳怡蓓】、旁白哥【孫銘宏】、Manga【吳曼嘉】／礙運動（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

林書煒、朱芯儀／POP最正點（報名單位：台北流行廣播股份有限公司）

馬士【凌士哲】／生命拼圖（報名單位：行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺）

詹婉如／就要聽「婉」報（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（七）藝術文化節目主持人獎

朱家綺／聲動美術館（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

林菲／生活AGOGO-說在地的故事（報名單位：全國廣播股份有限公司）

阿俊【徐智俊】、李文玫／客家靚朱玉（報名單位：財團法人寶島客家廣播電台）

端端【陳端慧】／世界夢想表演廳（報名單位：國立教育廣播電臺）

謝哲青／音樂心旅行（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

（八）生活風格節目主持人獎

大米【林瓊美】／農民食堂開飯了（報名單位：國立教育廣播電臺）

吳若權／媒事來哈啦（報名單位：財團法人富邦文教基金會）

流氓阿德【黃永德】／全世界最亮的光（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

舞賽．古拉斯／島嶼文創村（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

蘇筠、果果／食隨滋味（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（九）社區節目主持人獎

朱衛茵／週末生活女王－低碳環保樂（報名單位：飛碟廣播股份有限公司）

思安【陳思安】／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

洪惠冠、蔡榮光／愛上新竹（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

楊長順／日出的所在（報名單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

靚慧【王靚慧】／大地采風（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

（十）企劃編撰獎

士玶【黃士玶】、賴可【賴冠宇】、露西【陳珮茹】、俊孝【林俊孝】、罄榆【林罄榆】／一心一藝（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

內克【吳宇軒】、Vicky【劉虹鈺】、Amy【丁宛臻】／告白（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

奇林Michael【林祺宏】、徐凡【徐豫梅】、董娘【董麗琴】、林彥伯、黃裕元、林佩蓉、Joey【劉怡彣】、咪可Miko【李虹靚】／寶島記事簿（報名單位：國立教育廣播電臺）

潔楓【尹潔楓】、葉國新、Jacky【陳昱豪】、劉碧薇、李易澄／東西有藝鑑（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

鄭立明、廖南瑛／青年轉動全球（報名單位：國立教育廣播電臺）

（十一）音效獎

成春福／Cultural Visa Everywhere（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

吳坤龍、蔡怡雯、林憲鋐／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

李可／聽！是誰在歌唱（報名單位：高雄廣播電臺）

徐進輝、鄭惠文、沈逸華、張賀傑／大樹下聽故事（報名單位：大樹下廣播電台股份有限公司）

陳文彬／珍女人時代劇場（報名單位：臺北廣播電臺）

三、廣告獎

（一）商品類廣告獎

床的世界-上床篇（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

昇達輪胎無所不在 一路向前守護全台（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺北廣播

電臺）

高雄觀音山金寶塔-阿兄篇（參賽單位：王子音樂出版社）

搶銀行篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

擠身上流篇（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

（二）非商品類廣告獎

POP Radio防疫廣告【清潔隊員】篇（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

防疫大作戰之今年七夕不相會篇（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

防疫宣導（參賽單位：灰姑娘音樂製作有限公司）

環宇公益廣告-最美距離篇 （參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

關懷老人篇（參賽單位：台南知音廣播股份有限公司）

四、電臺品牌行銷創新獎

【永遠的流行樂之王

Michael Jackson

逝世十週年 紀念特輯】（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

【疫情平安 一起平安】廣播與數位專題影音展（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

超級大喇叭：寶島逗相挺（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

五、創新研發應用獎

內政部警政署警察廣播電臺／廣播「視」界魅力無限

社群媒體聚合平臺應用（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

國立教育廣播電臺／數位化廣播體驗-麥寶電波行動錄音室（報名單位：國立教育廣 播電臺）

蔡明佑、李明勳、謝錦隆／廣播站臺視覺與環境管理發展技術應用（報名單位：漢聲廣播電臺）

鄭明祈、吳國欽、陳俊諭／因應疫情之異地主播室系統設計（報名單位：行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺）

六、特別獎項（得主）

從缺