寧願隔離14天也要來！港姐冠軍穿比基尼玩「台北好風景」

港姐邵珮詩(Veronica)最近到台灣拍攝旅遊節目《台北101種玩法》,從101、西門町、萬華老街、玩到淡水,更不時在IG公開花絮,大曬她「港姐冠軍」的好身材,穿著黃色比基尼在沙灘上散步,也讓許多香港網友羨慕,在這種疫情期間,她還可以到台灣一遊。

其實邵珮詩可是經過14天的隔離才出關,但一點都不影響她的好心情,狂拍美美照片給網友看,不僅穿上熱褲大騷長腿,更換上旗袍大玩古典風,在夏末秋初之際,還不忘穿著性感比基尼,在沙灘上拍攝美美照片以饗粉絲。

▲▼邵珮詩玩台北玩到不亦樂乎。(圖/邵珮詩IG)

只不過,她在比基尼照片下搭配的留言,居然是「Small steps in the right direction can turn out to be the biggest step in life」(在正確方向的一小步,會轉變成人生的最大一步),相當圖文不符,引來不少網友留言,更有人搞笑說:「Bananaaaa(香蕉蕉蕉)」,讓邵珮詩也笑開懷。

▲▼邵珮詩在台北玩了吃,吃了玩。 (圖/ 邵珮詩IG )

