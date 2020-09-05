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寧願隔離14天也要來！港姐冠軍穿比基尼玩「台北好風景」

記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-09-05 11:39:50update2020-09-05 11:43:13

▲港姐邵珮詩隔離14天一出關，就瘋玩台北各個景點。（圖／邵珮詩IG）
▲港姐邵珮詩隔離14天一出關，就瘋玩台北各個景點。（圖／邵珮詩IG）
港姐邵珮詩（Veronica）最近到台灣拍攝旅遊節目《台北101種玩法》，從101、西門町、萬華老街、玩到淡水，更不時在IG公開花絮，大曬她「港姐冠軍」的好身材，穿著黃色比基尼在沙灘上散步，也讓許多香港網友羨慕，在這種疫情期間，她還可以到台灣一遊。

其實邵珮詩可是經過14天的隔離才出關，但一點都不影響她的好心情，狂拍美美照片給網友看，不僅穿上熱褲大騷長腿，更換上旗袍大玩古典風，在夏末秋初之際，還不忘穿著性感比基尼，在沙灘上拍攝美美照片以饗粉絲。

▲▼邵珮詩玩台北玩到不亦樂乎。（圖／邵珮詩IG）
▲▼邵珮詩玩台北玩到不亦樂乎。（圖／邵珮詩IG）
▲▼邵珮詩玩台北玩到不亦樂乎。（圖／邵珮詩IG）
▲▼邵珮詩玩台北玩到不亦樂乎。（圖／邵珮詩IG）
只不過，她在比基尼照片下搭配的留言，居然是「Small steps in the right direction can turn out to be the biggest step in life」（在正確方向的一小步，會轉變成人生的最大一步），相當圖文不符，引來不少網友留言，更有人搞笑說：「Bananaaaa（香蕉蕉蕉）」，讓邵珮詩也笑開懷。

▲▼邵珮詩在台北玩了吃，吃了玩。（圖／邵珮詩IG）
▲▼邵珮詩在台北玩了吃，吃了玩。（圖／邵珮詩IG
▲▼邵珮詩在台北玩了吃，吃了玩。（圖／邵珮詩IG）
▲▼邵珮詩玩台北玩到不亦樂乎。（圖／邵珮詩IG）
邵珮詩是2014年獲得冠軍的香港小姐，當年她更一人獨攬「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」三大滿貫。出生富裕家庭的她，是香港家喻戶曉的豆奶飲品品牌「維他奶」創辦人之一邵蔚明的曾孫女。

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邵珮詩 港姐 台北101種玩法 隔離 比基尼

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