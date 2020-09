百大DJ「西班牙小鮮肉」現身電音節　揮舞台灣國旗喊感謝

「西班牙浩室小鮮肉」丹尼艾維拉(Danny Avila)前年推出單曲《End of The Night》在YouTube上吸引上千萬次點閱,去年還獲得世界百大DJ第41名,昨(6)日他擔任台灣舉辦的「S2O Taiwan潑水電音節」壓軸嘉賓,他大方地揮舞台灣國旗,表示「台灣是超屌的國家」。





Danny Avila播放了一連串的歌曲,包含《Hot》、《Turn it up》,還興奮到直接脫下上衣,讓全場氣氛嗨到最高點,隨後播放歌曲《 End Of The Night》時,Danny Avila突然感性起來,希望觀眾能一起向他今年剛離世的好友Eric致敬。表演來到尾聲,Danny Avila大喊:「我超愛你們,台灣是超屌的國家。」並播放歌曲《Mistaken》,同時拿出國旗揮舞,最後也對大家連說8次「謝謝」才離場,讓觀眾們感動不已。