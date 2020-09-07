百大DJ「西班牙小鮮肉」現身電音節　揮舞台灣國旗喊感謝

「西班牙浩室小鮮肉」丹尼艾維拉（Danny Avila）前年推出單曲《End of The Night》在YouTube上吸引上千萬次點閱，去年還獲得世界百大DJ第41名，昨（6）日他擔任台灣舉辦的「S2O Taiwan潑水電音節」壓軸嘉賓，他大方地揮舞台灣國旗，表示「台灣是超屌的國家」。





Danny Avila播放了一連串的歌曲，包含《Hot》、《Turn it up》，還興奮到直接脫下上衣，讓全場氣氛嗨到最高點，隨後播放歌曲《 End Of The Night》時，Danny Avila突然感性起來，希望觀眾能一起向他今年剛離世的好友Eric致敬。表演來到尾聲，Danny Avila大喊：「我超愛你們，台灣是超屌的國家。」並播放歌曲《Mistaken》，同時拿出國旗揮舞，最後也對大家連說8次「謝謝」才離場，讓觀眾們感動不已。



