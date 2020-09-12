男星在台上當眾脫褲　廖慧珍大為驚豔：我也要

舞台劇《亂民全講》經2個月密集排練，已於昨（10）日順利落幕，演員游書庭、郭柏傑及洪義受到許多蒞臨觀賞的導演、編劇、製作人讚賞，同門金獎視后高慧君、廖慧珍現身劇場驚喜力挺。高慧君打趣說：「為何他們有演我沒有？」一旁廖慧珍則大為驚豔：「他們精湛的演技激發我演員本能。」並表示她原本也在演員名單中，卻因繁忙錯過參與演出，希望下次能參演歇斯底里的角色，轉頭就向總經理林志遠喊話：「下次請給演員至少半年時間專心準備好嗎？2個月好短。」



▲廖慧珍（左）、高慧君也想參加演出。（圖 / 艾迪昇傳播提供） 洪義飾演精神錯亂的上班族，為求真他與「狗魂」融為一體趴地狂嗅、抬腿作勢撒尿，他笑說：「排戲時要不斷告訴自己表演是沒形象的。」演出後竟表示：「似乎當狗真的很棒。」而游書庭在劇中，飾演一名被郭柏傑聲音所控制的中年上班族，他拋開「恥度」在台上脫褲，更大展舞藝跳《舞孃》瞬間劈腿引來一陣驚呼，游書庭說：「平時有拉筋伸展習慣，所以筋很軟。」



▲游書庭在劇中脫褲大秀舞藝引來驚呼。（圖 / 艾迪昇傳播提供） 該劇發表並無對外售票，僅邀演藝圈各界菁英賢達及3位演員的粉絲進場觀賞，因全劇是一部偏嚴肅的議題，反諷社會現象，以創意新角度撼動人心，觀後有粉絲分享有很多段場景特別深刻，都因生活壓力而飽受精神折磨，粉絲表示，「看完真的心有戚戚焉，我就像劇中演員詮釋的公民。」



▲洪義與「狗魂」融為一體趴地狂嗅、抬腿作勢撒尿。（圖 / 艾迪昇傳播提供）