孫協志客串《浪漫輸給你》　宋芸樺興奮激動告白

戲劇《浪漫輸給你》劇情高潮不斷，張立昂飾演賀天行回到現實世界健康清醒，卻失去小說中與宋芸樺相愛的記憶，張立昂被網友戲稱彷彿是《王子變青蛙》中的「茼蒿2.0」，還有粉絲嗆聲張立昂居然膽敢忘記自己老婆，簡直踏上追妻火葬場之路。

▲孫協志飾演連晨翔角色端木青風的小說作者。（圖 / 三立提供）

× ▲孫協志飾演連晨翔角色端木青風的小說作者。（圖 / 三立提供）

最新釋出的預告中，「5566」孫協志驚喜現身客串演出，飾演連晨翔角色端木青風的小說作者，因為失戀把未寫完的小說文稿燒掉，導致端木青風的悲劇人生，從此只能飄盪在一本又一本的小說世界中。而多年未演戲的孫協志一出現在預告畫面中，立刻引起迴響，網友紛喊：「56合體了！」而劇中孫協志因失戀把小說原稿燒掉，而害小說主角青風被困在小說，讓宋芸樺超生氣怒喊：「怎麼可以這樣！」

▲宋芸樺小時候也是5566的粉絲。（圖 / 三立提供）

× ▲宋芸樺小時候也是5566的粉絲。（圖 / 三立提供）

宋芸樺表示兩人是第一次合作，她直呼：「超緊張！」因為小時候也迷過5566，不管是他們唱的歌，演的偶像劇或主持都有看過，剛見面就興奮地對孫協志說：「協志哥好，我是芸樺，我很想看你們的演唱會！」宋芸話也開心分享，拍攝時孫協志還跟她傳授了很多當年拍攝偶像劇的一些經驗，還有其他有趣的事情。