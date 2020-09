第 55 屆電視金鐘獎頒獎典禮今(26)日晚間於國父紀念館盛大展開,夯劇齊聚、眾星雲集,今年紅毯盛裝大多偏向低調路線,不少女星雖選擇亮片、水鑽點綴的透視長襬禮服現身,可惜同質性過高、反而無法殺出重圍。還好天心、楊謹華、白家綺等女星大露性感火辣身材,為紅毯增添可看性。

▲吳姍儒。(圖/NOWnews影像中心)

Sandy 吳姍儒身穿澳洲設計師品牌 Toni Maticevski,單肩立體縐褶設計的鵝黃色禮服,彷彿在肩上開了一朵花,縐褶接至側身恰好抓出腰身。搭配海瑞溫斯頓 Diamond Loop 系列鑽滴耳環 、Tulip 鑽石手鍊、Sparkling Cluster 系列鑽石戒指,氣色極佳,閃爍動人。

▲左起:亂彈阿翔、浩子。(圖/NOWnews影像中心)

浩子以灰色條紋西裝步上紅毯,故意將外套紮進寬版打褶西裝褲內並隨性綁上腰帶,腳踩著白布鞋,相當適合活潑個性的他。可惜胸前鏈飾過長,若能慎選俐落款式相信更能點綴出質感。

▲白家綺。(圖/NOWnews影像中心)

皮膚白皙的白家綺,穿著台灣設計師 BOB JIAN 的低胸火紅禮服,開心登上紅毯宣告肚裡的寶寶「是女孩!」她搭配 SHEE’S FINE JEWELRY 侍好珠寶及 René Caovilla 經典紅色 CLEO 蛇形水鑽高跟鞋,一身喜氣成為紅毯「最美孕婦」。

▲炎亞綸。(圖/NOWnews影像中心)

炎亞綸大膽挑戰 2020 秋冬 ATELIER VERSACE 高訂系列西裝,晶亮的珠飾從肩部以淡金色向下流洩漸層出金棕色至黑色,在外套上展現搶眼的線條感,搭配 PIAGET Altiplano 系列 18K 白金雪花鑲鑽錶盤飛行陀飛輪腕錶與 Possession 系列 18K 白金鑽石戒指,充滿張力。

▲袁艾菲。(圖/NOWnews影像中心)

袁艾菲穿上燦亮黑色荷葉超低胸亮片禮服現身,不僅辣露深溝,更以若隱若現的透視蕾絲裙襬設計,展現纖細美腿曲線,搭配 Christian Louboutin 的 Antinorina 緞面水鑽黑色高跟鞋,十分性感。

▲洪都拉斯。(圖/NOWnews影像中心)

洪都拉斯一步上紅毯便令人眼睛為之一亮,少見穿上全套奶茶色西裝,並以白色短立領襯衫、釦飾與白布鞋配襯,連鏡腳色澤都呼應到了!大叔展現難得一見的年輕爽朗。

▲于子育(琇琴)。(圖/NOWnews影像中心)

入圍迷你劇集女配角的于子育(琇琴), 身穿 LinLi Boutique LL 系列削肩珍珠魚尾晚裝現身紅毯,將珍珠以水波曲線縫製在精緻蕾絲上,自頸部蔓延而下,不僅展現玲瓏曲線,更充滿 70 年代復古的優雅韻味。

▲范少勳。(圖/NOWnews影像中心)

范少勳身穿 Berluti 酒紅色鹿皮西服套裝登上紅毯,品牌標誌性的 Patina 染色工藝在修身剪裁的服裝上展現極具質感的色澤,配穿鑽石形切割不規則鞋面的 Hoxton 皮革靴,低調中帶有奢華感。他俏皮搭上 BVLGARI FESTA 系列頂級紅寶石與鑽石冰棒造型胸針,再佩戴 OCTO FINISSIMO TOURBILLON 玫瑰金與黑色陶瓷超薄陀飛輪腕錶及 B.zero1 系列玫瑰金黑陶瓷戒指,成功展現可愛又成熟的紳士風範。

▲謝盈萱。(圖/NOWnews影像中心)

謝盈萱身著 LinLi Boutique 獨家引進西班牙高訂 Isabel Sanchis 標誌性的立體抓皺蝴蝶結黑白褲裝登上紅毯。巨大的緞面立體抓皺蝴蝶結成為不對稱斜肩設計,露出性感而優雅的肩頸線條和鎖骨;擅長精湛剪裁的 Isabel Sanchis,以鐘型腰線收身並讓褲裝在腳踝正面處開衩,搭配 JIMMY CHOO 黑色經典款 CAREY 高跟鞋並佩戴 De Beers 高級珠寶,掌握中性帥氣風格又不失女人味。

▲王柏傑。(圖/NOWnews影像中心)

蓄起鬍子的王柏傑以簡潔黑白正裝步上紅毯,舉手投足輕鬆展現型男氣質。若褲裝能再更符合身型,應會展現較修長的完美比例。

▲莫允雯。(圖/NOWnews影像中心)

彷彿把自己打扮成一座小金人的莫允雯,一身低胸露肩燦金色透視長禮服,束起超高馬尾,搭配卡地亞 Panthère de Cartier 頂級珠寶紅碧璽耳環、Reflection de Cartier 鑽石手鍊,及頂級珠寶系列 Padparadscha 戒指及美洲豹系列鑽石戒指,腳踩 René Caovilla 經典銀色 CLEO 系列螺旋水鑽高跟鞋,搶眼現身。

▲張孝全。(圖/NOWnews影像中心)

泰然自若的張孝全以深藍色條紋短領西裝,搭配 Christian Louboutin 的 Derbytoto 漆皮黑皮鞋,手插口袋、一派輕鬆地登上紅毯,自在展現閒適型男風格。

▲柯佳嬿及許光漢。(圖/NOWnews影像中心)

許光漢穿著全套 DIOR 西裝出席紅毯,以黑色單邊緞面領細節西裝外套、包釦細節西裝褲配上白色棉府綢蜜蜂刺繡襯衫,簡潔搭配黑色絲緞領結與 SADDLE 黑色小牛皮德比孟克鞋,帥氣現身,在紅毯掀起超高人氣。

柯佳嬿穿上素雅黑色墊肩搭配鑽飾領圈的合身露背禮服,勾著國民男友許光漢步上紅毯,佩戴 BVLGARI 頂級祖母綠與鑽石耳環及戒指,低調秀出纖細身段。

▲楊謹華。(圖/NOWnews影像中心)

楊謹華以鮮紅色的浮誇蓬袖大裙襬禮服登場,辣露酥胸與美腿,頸上繁複佩戴 BVLGARI Serpenti 系列頂級祖母綠與鑽石頸鍊及頂級鑽石雙圈項鍊,垂墜而下的蛇尾圍繞著美胸,性感破表。並搭配同系列祖母綠與鑽石耳環、Eyes on Me 系列藍寶石與鑽石戒指、白K金鑽石戒指與 Eyes on Me 系列鑽石戒指,氣勢如虹。

▲天心。(圖/NOWnews影像中心)

以一襲性感深 V 剪裁的刺繡蓬裙禮服現身的天心,佩戴 Electric Cichlid「電光鯛魚」高級珠寶黃鑽鑽石項鍊,悠遊於美胸前。搭配同品牌 Thames Path 高級珠寶鑽石耳環、Adonis Rose 高級珠寶三行鑽石手環、Thames Path 高級珠寶鑽石戒指與 Aura 高級珠寶枕形切割黃鑽戒指,典雅動人。