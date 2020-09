NOW早報／熊熊與瑪莎拉蒂男進婦產科　發聲回應：扛得住

熊熊與「瑪莎拉蒂男」進出婦產科 發聲回應:我扛得住

熊熊(卓毓彤)近期頻頻亮相各大媒體,包含疑似不雅片事件、與論及婚嫁的男友分手、和新歡「瑪莎拉蒂男」赴婦產科照超音波被拍,以及《挑戰吧!大神》的主持棒不保等事,她昨(29)日就在IG發文,以小鬼、竇智孔、柯有倫合作的新歌《扛得住》歌詞:「人生總是起起落落,還是要堅強的生活,哪怕天塌下來,只要有你一起度過,我會扛得住,我扛扛扛得住。」疑似藉此抒發心情。

▲熊熊發聲,疑似回應種種風波。(圖/熊熊IG)

今日天氣/東北風增強!北東及中部山區轉雨 北台灣轉涼





今(30)天東北風再增強,同時華南有一些水氣移入台灣上空,因此北部、東半部地區及中部山區不定時有短暫雨出現,其他地區雲量亦增多,午後南部山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨,請留意天氣上的變化攜帶雨具備用;溫度方面,北台灣高溫約26、27度,和昨天相比約有2到3度的降幅,花東高溫約28、29度,中南部地區仍可來到32、33度的高溫,至於各地低溫約22至24度,早晚稍涼。





影/徐巧芯提議女性也要當兵 陳玉珍贊成:打仗不分男女





近來中國解放軍頻頻擾台,其機艦甚至越過台海中線,面對兩岸日益緊繃的局勢,全面徵兵制議題再度浮上檯面。台北市國民黨議員徐巧芯今日表示,應該恢復全面徵兵,國民黨立委陳玉珍表示,如果真的遇到要打仗,可能不是徵兵那麼簡單,應該要全民皆兵,為了捍衛國家、民主自由制度,每一個人應該站出來,金門就是全民皆兵,全民編入自衛隊。





操碎了心!登陸唱《我的祖國》挨轟 歐陽娜娜貼美照發聲





大陸「十一國慶」即將到來,台灣女星歐陽娜娜、張韶涵將登上央視國慶晚會,與其他歌手合唱《我的祖國》一曲,消息一出輿情譁然,歐陽娜娜的社群網站湧入大批網友謾罵,行政院長蘇貞昌、陸委會、文化部都公開警告,若違反兩岸條例相關規定「將依法處置」,而歐陽娜娜也在爆出爭議後首度於IG發聲,引發關注。





歐陽娜娜過去曾表態「我是中國人」,此次更將登上大陸官媒央視參加國慶晚會,釋出的節目預告中,歐陽娜娜以一口標準的普通話說:「大家一起合唱,又是一種特別澎湃的方式,我覺得期待又激動,同時也挺興奮」、「讓我們一起向祖國告白吧」!





對於各方批評,歐陽娜娜一直沒有正面回應,28日她在IG發了5張坐船出海的美照,用英文寫下心情:「smell the sea and feel the sky’ life is wonderful.(聞聞海,感受天空,生活太美好了)」,有粉絲留下「為排版操碎了心」,她回:「是的...每次都是」,完全無視留言區已被不滿的網友瘋狂洗版。



▲歐陽娜娜將登上央視國慶晚會。(圖/央視影音微博)

小鬼託夢《玩很大》團隊:對不起 粉絲狂掉淚





小鬼(黃鴻升)年僅36歲猝逝,留給親友及粉絲無盡的悲傷與不捨,《綜藝玩很大》27日播出「永遠的小隊長」紀念特輯,除了整理小鬼在節目的精華片段,也提到小鬼託夢的內容,短短幾句話讓人看了眼眶泛淚、起雞皮疙瘩。





該特輯集結小鬼第一次錄影、第一次被丟包、第一次高空彈跳、第一次晨間任務、當奶爸帶小孩、搭便車出任務、與楊丞琳合體等珍貴影像,以及電視未曝光片段,製作單位也在上傳至影音平台的標題寫下「鬼,你是我們永遠的小隊長,你在夢裡說的話,紅隊收到了,這一支特輯獻給你,獻給愛你的粉絲們」。





節目片尾透露小鬼入夢的內容,「鬼哥,謝謝你來夢裡告訴我們,你很好,你的那句對不起,我們收下了,這次,換你上去Setting,我們一到,就開錄囉!」許多網友看完淚水瞬間決堤,留言表示「心揪成一團」、「直到你的離去,才明白有多喜愛你」、「小鬼~不用掛念安心去飛」。



▲《綜藝玩很大》製作方透露小鬼入夢。(圖/綜藝玩很大YouTube)

中秋拜月老最靈驗!想脫單要把握 命理師曝「5大禁忌」





不少單身男女為求一段好姻緣,會選擇到各地知名的月老廟祈求。而社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就透露,中秋節別顧著烤肉吃月餅,中秋節是月下老人生日,傳說當天拜月老最靈驗,也是今年求姻緣的最後一次機會,單身民眾一定要好好把握。





根據《公民新聞Peopo》報導,楊登嵙透露,一年三次求姻緣的最好時機,分別是國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日七夕情人節、以及農曆8月15日月下老人生日。而對那些想要拜月老的民眾,楊登嵙更提醒別犯了下列「5大禁忌」:



1、為了讓月老看清楚,盡量不要戴帽子、口罩及太陽眼鏡;2、服裝端莊,不宜太過暴露;3、拜拜的時候盡量別拿傘,旁邊有人拿傘也離遠一點,因為拜月老時拿傘,小心姻緣會「散」;4、喝結緣茶千萬不要吹,不然求好的姻緣就被吹走了;5、記得吃廟裡的喜糖沾沾喜氣,但千萬別挑著吃,如果你自己都在挑,月老怎麼幫忙牽紅線?



另外楊登嵙也提醒,拜月老時要記得告知自己的姓名、地址、農曆出生年月日;理想對象的條件講得越詳細越好,包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等等。至於供品,楊登嵙建議可以選擇糖果、桂圓、紅棗、鮮花、圓形的五色水果。而求來的紅線和緣錢,可以拿至月老的主爐正轉繞3圈,然後放在身上或包內隨身攜帶,或是壓在枕頭下。(編輯:許苡晴)