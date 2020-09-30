NOW早報／熊熊與瑪莎拉蒂男進婦產科　發聲回應：扛得住

熊熊與「瑪莎拉蒂男」進出婦產科 發聲回應：我扛得住

熊熊（卓毓彤）近期頻頻亮相各大媒體，包含疑似不雅片事件、與論及婚嫁的男友分手、和新歡「瑪莎拉蒂男」赴婦產科照超音波被拍，以及《挑戰吧！大神》的主持棒不保等事，她昨（29）日就在IG發文，以小鬼、竇智孔、柯有倫合作的新歌《扛得住》歌詞：「人生總是起起落落，還是要堅強的生活，哪怕天塌下來，只要有你一起度過，我會扛得住，我扛扛扛得住。」疑似藉此抒發心情。

▲熊熊發聲，疑似回應種種風波。（圖／熊熊IG）

今日天氣／東北風增強！北東及中部山區轉雨 北台灣轉涼





今（30）天東北風再增強，同時華南有一些水氣移入台灣上空，因此北部、東半部地區及中部山區不定時有短暫雨出現，其他地區雲量亦增多，午後南部山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，請留意天氣上的變化攜帶雨具備用；溫度方面，北台灣高溫約26、27度，和昨天相比約有2到3度的降幅，花東高溫約28、29度，中南部地區仍可來到32、33度的高溫，至於各地低溫約22至24度，早晚稍涼。





影／徐巧芯提議女性也要當兵 陳玉珍贊成：打仗不分男女





近來中國解放軍頻頻擾台，其機艦甚至越過台海中線，面對兩岸日益緊繃的局勢，全面徵兵制議題再度浮上檯面。台北市國民黨議員徐巧芯今日表示，應該恢復全面徵兵，國民黨立委陳玉珍表示，如果真的遇到要打仗，可能不是徵兵那麼簡單，應該要全民皆兵，為了捍衛國家、民主自由制度，每一個人應該站出來，金門就是全民皆兵，全民編入自衛隊。





操碎了心！登陸唱《我的祖國》挨轟 歐陽娜娜貼美照發聲





大陸「十一國慶」即將到來，台灣女星歐陽娜娜、張韶涵將登上央視國慶晚會，與其他歌手合唱《我的祖國》一曲，消息一出輿情譁然，歐陽娜娜的社群網站湧入大批網友謾罵，行政院長蘇貞昌、陸委會、文化部都公開警告，若違反兩岸條例相關規定「將依法處置」，而歐陽娜娜也在爆出爭議後首度於IG發聲，引發關注。





歐陽娜娜過去曾表態「我是中國人」，此次更將登上大陸官媒央視參加國慶晚會，釋出的節目預告中，歐陽娜娜以一口標準的普通話說：「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，我覺得期待又激動，同時也挺興奮」、「讓我們一起向祖國告白吧」！





對於各方批評，歐陽娜娜一直沒有正面回應，28日她在IG發了5張坐船出海的美照，用英文寫下心情：「smell the sea and feel the sky’ life is wonderful.（聞聞海，感受天空，生活太美好了）」，有粉絲留下「為排版操碎了心」，她回：「是的...每次都是」，完全無視留言區已被不滿的網友瘋狂洗版。



▲歐陽娜娜將登上央視國慶晚會。（圖／央視影音微博）

小鬼託夢《玩很大》團隊：對不起 粉絲狂掉淚





小鬼（黃鴻升）年僅36歲猝逝，留給親友及粉絲無盡的悲傷與不捨，《綜藝玩很大》27日播出「永遠的小隊長」紀念特輯，除了整理小鬼在節目的精華片段，也提到小鬼託夢的內容，短短幾句話讓人看了眼眶泛淚、起雞皮疙瘩。





該特輯集結小鬼第一次錄影、第一次被丟包、第一次高空彈跳、第一次晨間任務、當奶爸帶小孩、搭便車出任務、與楊丞琳合體等珍貴影像，以及電視未曝光片段，製作單位也在上傳至影音平台的標題寫下「鬼，你是我們永遠的小隊長，你在夢裡說的話，紅隊收到了，這一支特輯獻給你，獻給愛你的粉絲們」。





節目片尾透露小鬼入夢的內容，「鬼哥，謝謝你來夢裡告訴我們，你很好，你的那句對不起，我們收下了，這次，換你上去Setting，我們一到，就開錄囉！」許多網友看完淚水瞬間決堤，留言表示「心揪成一團」、「直到你的離去，才明白有多喜愛你」、「小鬼～不用掛念安心去飛」。



▲《綜藝玩很大》製作方透露小鬼入夢。（圖／綜藝玩很大YouTube）

中秋拜月老最靈驗！想脫單要把握 命理師曝「5大禁忌」





不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。而社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就透露，中秋節別顧著烤肉吃月餅，中秋節是月下老人生日，傳說當天拜月老最靈驗，也是今年求姻緣的最後一次機會，單身民眾一定要好好把握。





根據《公民新聞Peopo》報導，楊登嵙透露，一年三次求姻緣的最好時機，分別是國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日七夕情人節、以及農曆8月15日月下老人生日。而對那些想要拜月老的民眾，楊登嵙更提醒別犯了下列「5大禁忌」：



1、為了讓月老看清楚，盡量不要戴帽子、口罩及太陽眼鏡；2、服裝端莊，不宜太過暴露；3、拜拜的時候盡量別拿傘，旁邊有人拿傘也離遠一點，因為拜月老時拿傘，小心姻緣會「散」；4、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被吹走了；5、記得吃廟裡的喜糖沾沾喜氣，但千萬別挑著吃，如果你自己都在挑，月老怎麼幫忙牽紅線？



另外楊登嵙也提醒，拜月老時要記得告知自己的姓名、地址、農曆出生年月日；理想對象的條件講得越詳細越好，包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等等。至於供品，楊登嵙建議可以選擇糖果、桂圓、紅棗、鮮花、圓形的五色水果。而求來的紅線和緣錢，可以拿至月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包內隨身攜帶，或是壓在枕頭下。（編輯：許苡晴）