談《海角七号》成功　魏德聖自爆被罵「肖ㄟ」！

導演葉天倫開立「葉天倫試片室」YouTube節目，首集邀請到名導魏德聖擔任嘉賓，葉天倫認為魏德聖是一位永不放棄的人，魏德聖則透露常常把自己逼到無路可走，無路可回頭，「既然無法回頭，只能相信是好的事情，就一路的過關」，兩人更談到電影《海角七号》的成功。

魏德聖坦言：「這對我來說是一個意外。」當時看了很多商業的書，來研究行銷的操作，看完這些書後才發現，「原來這些消費市場都在，只是不看國片」，所以決定先把電影的品質顧好，當時他預估《海角》電影票房有5000萬，還曾被罵「肖ㄟ」，甚至被低估票房只有50萬。

現場更公布魏導於2001年籌備《臺灣三部曲》的劇本初稿，他表示：「我真心希望到時候我們的電影，出品人就寫上3個字『台灣人』。」對此，葉天倫認為，魏導這句話是形容：「台灣人實在失去自信太久了，所以需要對自己建立信心。」

▲▼葉天倫（左）開立「葉天倫試片室」YouTube節目，首集與魏德聖進行座談。（圖／青睞影視）

兩人也探討與國外團隊的合作過程，魏德聖說，在參與電影《雙瞳》策劃後，讓他視野大開，因為過去學習的觀念是，「有多少錢做多少事，拍不出來的東西不要寫」，但好萊塢團隊的概念是，「只要你寫的出來，就有可能會執行的出來」，因此讓他恍然大悟，「我們都被困住了」，加深認為當時在構思的《

賽德克

・巴萊》是可以拍出來的信念。

葉天倫開立「葉天倫試片室」Youtube節目，除了邀請導演魏德聖外，17日下午2點將與電影《我的靈魂是愛做的》導演陳敏郎紐約越洋連線，18日下午2點則將與女星陳孝萱進行慈善快閃音樂會。