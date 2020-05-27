「失落的百億公主」何超瓊背後　充滿遺憾的夢想與愛情

身價5000億的澳門「賭王」何鴻燊近日過世，享壽98歲。他共有17名子女，其中二房長女何超瓊被譽為是「接班人」，她的事業手腕有目共睹，人生同樣堪稱傳奇。





何超瓊出生於1962年，正是父親何鴻燊獲得澳門賭場經營權的一年。因此，何鴻燊將這位二房之女視為幸運星般的存在，認為她天生就擁有帶來財富與權力的命格。





何超瓊的英文名字被取作「Pansy」，有三色堇的意思，花語為「沉思」與「快樂」，她一向性情冷冽、情緒起伏不大，時常被媒體拍到低頭思索的模樣，要不就是擺著一張撲克臉，形象倒與沉思一詞相符。





至於花語的後半段「快樂」，是何超瓊想得不可得的遺憾，尤其在「愛情」與「夢想」這兩大項目中，她沒有選擇的權利。





何超瓊自小就有表演慾，不光是合唱團成員，更加入辯論隊與戲劇社，對文學、歷史、哲學與藝術充滿熱情；她喜歡比賽，一旦幫學校爭取到榮譽，她就會開心地把獎章別在校服上趴趴走。





她尤其自律，課外活動表現優異，學習成績依舊保持在水準之上，大學還申請到世界知名的表演藝術學府「瓦薩學院」（Vassar College），奧斯卡影后梅莉史翠普與「永遠的第一夫人」賈姬是該校校友。





性格靈敏好學，外加背景顯赫，何超瓊打從學生時代就是焦點，父親何鴻燊也非常喜歡她，驕傲地說：「所有的女兒之中就屬Pansy跟我最相像。」





出於對女兒的喜愛與期盼，何鴻燊阻止何超瓊念戲劇，他告訴女兒：「妳是一個邏輯性很強的女孩，應該要去申請商學院，如果我讓妳讀藝術，4年之後你一定會恨我。」何鴻燊還說：「夢想？夢想算什麼！」之後我們都曉得，何超瓊跑去美國就讀商學院。





成年後的何超瓊曾於受訪時吐真言：「現代女性很幸運，可以有機會掌握自己的人生。」一句話便向世人道盡了「能力越強、責任越重」的無奈，有時更得被迫吞下「犧牲小我、完成大我」的期許。



▲何超瓊事業成功。（圖／美聯社）

只不過，就算棄文從商，何超瓊依然抱持著自律與榮譽心的美德，在商場上呼風喚雨。她25歲便自行成立「天機」公關公司，從小規模一路壯大，如今已經是香港排行第一的公關公司，有「天下第一關」的美名；她30歲接管家族旗下的航務，短短幾年就讓營運轉虧為盈，也因為這一戰，父親何鴻燊對她更是信任。





探究何超瓊堅毅性格的背後，筆者認為可以從她早年經常掛在嘴上的一句話裡分析：「不管妳做了什麼，別人只需要一句『你是何鴻燊的女兒』，就可以完全抹殺。」





因為不想被看輕，即便不喜歡這件事，我也要把它做到最好；因為不想被貼標籤，即便從頭到尾都沒有選擇的餘地，也不會把事情擺爛。這些就是何超瓊的本質，一個努力證明自己「不只是公主」的女人。





一路扛著家族責任，在事業開疆闢土，何超瓊的感情路同樣多舛，她與港星陳百強的虐戀更被香港網友們視為八點檔，既感人又感傷。





何超瓊19歲時認識陳百強，當時兩人一起在TVB實習，互生情愫。陳百強還邀請何超瓊在他的歌曲〈深愛著你〉的MV裡頭當女主角，該曲歌詞「你說過愛在這一生裡，有過快樂與心碎」，多年後被何超瓊拿來懷念，說是她一生最愛的歌曲。





他們經常透過媒體隱晦地傳情，互稱對方為「靈魂知交」。





陳百強透露，自己丟失一只伯爵錶，該錶款式很難找，讓他悶悶不樂，孰料何超瓊得知後，立刻動用關係，買了一模一樣的款式送給他，讓他非常激動；何超瓊也曾撰文寫下對男方的情意，「Danny（陳百強）是我很重要的人，我所有的故事他都曉得。」



▲陳百強與何超瓊是一生摯友，兩人數度傳出戀情。（圖／取自亞視節目《笑看浮生》截圖畫面）

看過港媒流出一張照片，是陳百強30歲生日，何超瓊坐在他身旁，整個身軀斜倚著他、兩人手臂緊勾，笑容燦爛。雖然雙方對外口徑一致，都說是「好朋友」，但娛樂圈裡關於兩人的秘戀傳聞總是不間斷。





父親何鴻燊反對何超瓊與陳百強在一起，認為男方工作不體面，配不上自家女兒；母親藍瓊纓則勸說女兒，必須嫁給門當戶對的富商許晉亨，要她懂得「顧全大局」。





何超瓊接受《領航者》專訪時提過，「我慢慢發現我不再是自己的主角，我對家族、國家都有責任。」的確，打從何超瓊的祖父開始，澳門百年興衰關鍵都扛在這個家族頂上，她的愛，注定是成全國家與企業，而不是成全自己。





她嫁給了許晉亨，何家與許家的聯姻宴席擺了三天三夜，盛況空前，但新娘臉上的落寞與冷峻，事後也遭媒體看圖說故事，被視為是「公主無聲的抗議」。





何超瓊結婚隔年，陳百強就宣布退出樂壇，之後服用安眠藥自殺未遂。昏迷期間，何超瓊不管已婚身份、無視輿論，天天去醫院照顧男方，直到1993年10月陳百強過世。





她總是冷靜自制，唯一一次失控就是在陳百強的葬禮上。當時，她不顧人妻身份，堅持為陳百強扶靈，並哭倒在陳母的懷裡，足見和陳百強的未竟之緣，將成何超瓊一生遺憾。後來她與許晉亨也離婚，至今未再嫁。





愛情與夢想都無從選擇，何超瓊不自怨自艾。





她喜歡藝術文化的初心不變，每次只要開設大飯店，她必定對裝潢設計親力親為，還曾經選了多達3百件藝術品放在自家酒店裡頭，完成她學生時期未竟的夢想。





她失去愛情，但骨子裡的愛不滅，只是她選擇把這份愛安放在國家與事業裡，「我希望澳門能在我的帶領下成為下一個巴黎或瑞士，我想要這塊土地能發揚光大。」



