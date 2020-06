名家論壇》陳冲／控制央行資產負債表 是學問也是藝術

▲6 月中央銀行宣布利率不動,總裁主持理監事會後記者會,次日媒體斗大的標題「總裁直言 Fed 擴大購債損及獨立性、示警日銀介入股市可能雙輸」。(圖/NOWnews資料照)

6 月中央銀行宣布利率不動,總裁主持理監事會後記者會,次日媒體斗大的標題「總裁直言 Fed 擴大購債損及獨立性、示警日銀介入股市可能雙輸」。央行總裁揮灑自如,談論美日兩國央行 QE 的舉措及影響,媒體也不追問利息動向,真是一件幸福的事,美國聯準會包爾主席應該很羨慕。以前有位先生曾擔任央行總裁 19 年,歷經五任總統,被譽為 Master of Central Banking,他就是 William McChesney Martin Jr.,名氣雖不及伏克爾或葛林斯班,但曾留下一句名言: To take away the punch bowl just when the party gets going,要求央行不要對過熱的經濟又注入流動性。2008 年在卸任前夕,聯準會主席葉倫即借用此一傳神的比喻,公開對聯準會同仁表示: We will at least refilling the punch bowl until the guests have all arrived, and will not remove it prematurely before the party is well under way。一位主張在宴會開始增溫時,將雞尾酒缸移走;一位則認為賓客尚未到齊,不要過早移走酒缸,且應持續添酒。這當然與兩人所處的時空有關,問題也在於如何認定宴會正嗨,還是尚未開始。不幸的總裁,就要面對這種抉擇。2018 年未中風前,我曾多次在演講中提到 2008 金融海嘯後,各國為了救市,都有或多或少的 QE ,但只有美國拜 1944 年不列登森林協議的遺緒( Legacy ),可以稍微放肆一下,大印鈔票,而毋須承擔太多的副作用。當時我曾以 2008 至 2017 美國與日本央行資產負債表之變化,製成簡表,以 ppt 顯示兩國經過十年的 QE ,都有縮表的必要,以往的 QE 均將面臨逐漸收回的難題。病後一年多,一直未好好審視美日改善的情況,近日因疫情紓困,加上我央行總裁的警語,乃上網看看兩位「大哥哥」(外交首長的說法)的近況。依據 2020/6/20 的資料,日本央行的總資產為 645 兆日元,但其中持有日本政府債券 505 兆,外加買入 ETF32.5 兆,佔總資產達 83% 。換言之,比較 2018 年大家呼籲要縮表時,日本央行的規模不減反增,甚至是大幅成長。而其中近八成是政府發債、央行購買,也就是左手交右手;但可怕的是買入股市 ETF 竟佔 5% ,中央銀行大量購買政府債務及股票(雖然是以 ETF 形式),恐怕是市場大忌。至於美國大哥哥,不遑多讓,自川老大上台後,一如預期, National Debt Clock 飛快運轉,但如看聯準會的資產負債表( 2020/6/17 ),更會嚇一大跳。比起我 2018 年演講時,規模淨增 3 兆,央行總資產達到 7.14 兆美元,過去兩年的縮表努力,等於完全破功。其中買入政府債券 4.17 兆,無異是過去一年,聯準會就買入政府舉債達 2 兆美元,這個雞尾酒缸,不但沒有拿走,而且還大量添酒,不醉也難。美國央行雖不明救股市,但卻買入惡名昭彰的 MBS ,高達 1.92 兆美元,換言之,身為世界第一強國的美國,其中央銀行竟有八成五的資產,不是欠缺流動性,就是品質低劣,實在令人堪虞。美日央行總裁,還在為宴會是否正嗨,雞尾酒缸應否端走,以及川普的支票,心中掙扎不已。相對而言,我們央行的煩惱,實在不算什麼。就在央行記者會一周前的 6 月 10 日,華盛頓郵報還反映各界對美國聯準會的期待,就是降低失業率,甚至是不同族群的就業,看該報的標題 : Calls growth for Federal Reserve to target the black unemployment rate,就知道我們央行的煩惱算是很幸福的。謝謝當年俞國華先生建立的優良傳統,只不知今年俞總裁逝世 20 周年央行會如何追念?