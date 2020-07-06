基礎AI夠用嗎／資訊教育落後　台灣還是亞洲數一數二？

▲台灣資通訊產業發達，許多人都說台灣最適合發展AI，但立委高虹安卻拿出各國AI策略，表示台灣AI教育根本落後於國際之間。（圖／高虹安提供）

▲教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，12年國教新課綱去年8月上路，新增「科技領域課程」，教材從國小、國中到高中由淺入深，希望讓「AI教育化、教育AI化」。（圖／記者許家禎攝）

台灣資通訊產業發達，許多人都說台灣最適合發展AI，就連國際大廠如Google、臉書都到台灣找人才。不過，立委高虹安卻表示，台灣AI教育根本落後於國際之間。只是，教育部有不同意見，認為教育部數位學習平台，內含AI學習系統，資源豐富早在2017年就上線且完全免費，在亞洲中可是數一數二，更何況針對資訊科技老師不足的部分，還有許多配套措施。教育與文化委員會立法委員高虹安，擁有AI大數據專長，過去曾任鴻海大數據辦公室主任。她說去年鴻海創辦人郭台銘提國政建言，認為台灣應建成「智慧科技島」並不是沒有依據，這是因為台灣資通訊產業發達、供應鏈完善，能夠軟硬整合，與其他國家相對很有條件。再加上台灣人對新科技、網路社群接受度高，手機上網普及率名列前茅，以及地域小，其物流或是科技導入的成本較低，因此非常適合建成科技試驗島嶼。這也使得許多國際大廠如微軟、Google、臉書都到台灣來尋找人才，雖然有部分原因是因為台灣人才相對便宜，但高虹安強調，這也顯示台灣人才確實很有實力。尤其，台灣人工智慧學校已逝的執行長陳昇瑋曾說，根據資誠的報告，預估至2030年為止，人工智慧AI將為全球市場帶來15兆美金的產值，並分布在各行各業中。高虹安也提供數據，2019年Linkedin發布「資料科學家」是當年美國前景最看好的職業排名第一名。而教育部之前也宣告未來台灣資通訊高階人才，於2030年時將有8.3萬的人才缺口，相當於一年缺口7500人。無獨有偶，104人力銀行之前也發表，過去5到10年軟體工程師的人才需求看漲，同時也是台灣人才缺口最大的類別。其中，不僅AI人才有所缺口，跨領域的AI人才更是最夯的新興職業，如生技或醫療AI資料科學家、智慧製造工程師或機器人語言辨識工程師，這些職缺不僅薪水高且缺口大。不過，高虹安也提出隱憂，AI與5G時代來臨，各界求才若渴，台灣確然有資通訊上的優勢，但AI教育卻在國際上落後許多。事實上，不僅高虹安，許多產業大老如張忠謀、郭台銘、施振榮、林百里、童子賢都曾提過台灣AI教育有待加強，希望深耕基礎，培養人才，以防斷層、喪失國之競爭力。高虹安指出，全世界都在AI教育上努力要成為AI大國，像是美國白宮2019年2月發布行政命令，高中需要落實AI教育且由政府提供補助。英國實施普及式AI教育，擴大弱勢族群參與度，讓國民都能有機會從事AI相關工作。至於日本，2019年制定AI戰略，對大學生、高等專科生進行初級AI教育。新加坡則針對10到12歲小學生，與國立大學數學與科學高中，合作設計相關課程。而中國大陸上海則在2018年4月，發表了AI中學教科書「人工智慧基礎（高中版）」，首波上海與北京40所學校率先教學使用。針對外界普遍質疑我國資訊科技、AI教育相較國際落後，教育部有不同意見。教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣認為，教育部的相關數位學習平台，內含AI學習系統以彌補發展初期的師資不足，裡頭還有許多教案、教材供老師參考。學生部分，教育部也有「因材網」、「酷客雲」，希望學生利用科技幫助適性學習並養成自主學習的習慣。郭伯臣指出，相關平台最早2017年就上線了，且是官方的完全免費，不同於其他國家，官方的不僅不多，有些還需要收費，更遑論民間的所費不貲。強調台灣資訊科技AI教育資源非常豐富，在亞洲中可是數一數二。而本專題，想探討大家關注的基礎資訊科技課程，尤其是AI教育，去（2019）年12年國教新課綱8月上路，新增「科技領域課程」，教材從國小、國中到高中由淺入深，希望讓「AI教育化、教育AI化」，如今實施快一年，成效如何備受關注，到底基礎AI教育真的夠嗎？還需要深化哪些方面？實施過程中有沒有隱憂？既然學校有了AI教育，那還要到外面補習程式設計課程嗎？《NOWnews今日新聞》將從產官學與民間補教業者來做各方面的探討。

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