基礎AI夠用嗎／高虹安：資訊相關老師質量有問題！

▲12年國教新課綱去年上路，新增「科技領域課程」成為亮點，科技領域又分為生活科技及資訊科技（內含AI教育），科技相關知識融入各科，但也造成教師必須再進修。（圖／記者許家禎攝）

▲12年國教新課綱去年8月上路，新增「科技領域課程」，教育部配套編製《和AI做朋友》教材及教案套書，教育部資科司司長郭伯臣表示，教材教案都有電子版，可供師生和家長上網體驗。（圖／記者許家禎攝）

台灣去（2019）年8月12年國教新課綱上路，新增「科技領域課程」成為亮點，科技領域又分為生活科技及資訊科技（內含AI教育），國高中每周必修一定時數內，國小則是選修。如今實施快一年，立委高虹安卻也接獲許多陳情，認為還有許多改善空間。像是課綱、線上教材都有了，但最重要的老師在哪？質疑教師「質量」大有問題！高虹安畢業於台師大，本來就有許多老師朋友，再加上擁有台灣大學資訊工程系碩士學歷，擅長大數據分析，面對國家要發展AI、深耕基礎資訊，她苦笑說最辛苦的應該就是資訊科技教育的老師了，「你學數學甚至歷史幾乎理論背景就是那些，但資訊科技老師不一樣，因為科技變化太快，以致於時不時都得進修。」高虹安一番話，顯示資訊科技老師有多重要，關係基礎資訊科技的教育，但也能想見有多辛苦。她掌握數字發現，目前教育部額定名額裡頭，算起來資訊科技的老師每校不到一名，再加上專業老師都還要再進修，等於現階段資訊科技老師的「質跟量」都有問題。其實，早在「科技領域課程」上路前，師資質量就已經受到各界質疑。之前官方統計，資訊科技教師約有3957位、生活科技老師也有2342位，都是足夠的狀態。但老師怕所學不足、學校怕老師或設備不夠，也因此教育部事前也已經準備好配套措施，包括補充教材與教案線上供老師參考。坊間資訊課、程式設計課程業者也能跟教育部申請，提供教師們進修。另外，國教署也計畫，只要縣市主動提出培育老師的需求、到達一定報名人數，就會到各地開班授課培育師資。至於教材，高虹安也說，「科技領域課程」上線僅快一年，可能有所不足，因此在師資質與量無法完美的情況下，學校是否能夠聘請「產業老師」（業師）也成為討論的焦點。為此，教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣持肯定態度，但也認為小學生、國中生目前資訊科技課程相關體驗與程式設計課程已經非常足夠，如果太強調AI，其他資訊類，如基本的打字、搜尋、文書處理都不會，又要如何學AI？郭伯臣認為，或許部分高中可以引進業師授課，尤其在一些門檻較高的頂尖營隊或社團上，然而業師最適當的還是在大學授課，因為所接觸的資訊科技、AI知識落差不會太大，還能跟大學生、研究生相互討論研究，而這部分產官學合作早已落實多年。除了師資部分，高虹安也提到，資訊科技雖然在國高中是必修，但在國小仍是選修而已，如果不是老師或學校特別想發展，小學生要接觸到大量的AI教育機率可能不高。為此，郭伯臣則說，沒有列為必修是因為資訊科技或AI知識相對較深，先列選修讓小學生體驗並產生興趣才最重要，「否則列為必修科目甚至變考科，可能會變成壓力，孩子或許會先失去學習動力」，況且教育部還有「因材網」、「酷客雲」等平台資源可讓孩子終身學習。郭伯臣強調，內含AI教育的資訊科技，從國中小到高中、大學，是由淺入深的，如果學校想發展AI特色，其實也可以自行加深加廣資訊科技課程中的AI部分，或是成立社團、舉辦營隊，甚至結合大學、產業公司的力量都可以，教育部都有這方面的資源與協助的經驗。高虹安指出，現階段資訊科技老師壓力真的不小，若教育部資源豐富，希望可以將配套做得更好，盡量讓老師負擔不要那麼重，又可以成長到成為與學生之間的橋樑，學到豐富的資訊科技素養與AI科普知識。畢竟「科技領域課程」上線僅快一年，重新審視勢在必行，台灣AI教育還有很長一段路要走，現在才剛開始！

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