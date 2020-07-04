暑假打工注意　5招避淪逃漏稅工具

隨著暑假打工旺季到來，財政部特別提醒欲爭取暑期工讀的學生，在找工作時，切勿輕忽而隨意將身分證、印章及銀行存摺交給他人，避免遭不法使用成為逃漏稅的工具。財政部南區國稅局表示，部分學生因為不熟悉稅法規定，又急著在暑假開始前找到工作，而在求職時應不肖雇主的要求，輕易地交付個人身分證件或銀行存摺等重要資料，直到隔年申報綜合所得稅期間，才發現短暫工作數月，但雇主所列報的薪資所得卻高於實際領取金額，甚至有些人是接獲國稅局查核通知，才知道自己遭短暫打工的雇主虛報薪資多年。至於打工族如何才能避免淪為逃漏稅工具？國稅局提供5招，包括一、不要把身分證、印章及銀行存摺交給他人保管；二、務必在身分證影本上註明用途，以減少被當人頭虛報薪資或移作他用的風險；三、保留相關領薪證據（如薪資袋、轉帳存摺等）；四、不要填寫空白的薪（工）資印領清冊；五、如有被虛報薪資情事，可檢具相關事證向戶籍所在地稽徵機關提出檢舉。國稅局也特別提醒打工族，領取薪資時，應仔細核對薪資表與實際領取的金額是否相符，並保存薪資表、薪資袋或薪資轉帳戶資料，做為隔年核對之用，當發現有被虛報薪資情事時，可向戶籍所在地稽徵機關提出檢舉，並檢附領取薪資及相關證明文件供國稅局查核。此外，公司行號申報員工薪資所得扣繳憑單時，務必與實際發放金額相符，國稅局表示若經查有虛報薪資，除補徵本稅外，還有罰鍰，得不償失。