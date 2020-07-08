中小學裝冷氣沒問題　台電：影響不及1%供電

針對行政院長蘇貞昌昨（7）日宣布全國中小學加裝冷氣，台電今（8）日表示，15萬台新設冷氣用電估約增30萬瓩，以目前超過4000萬瓩的供電能力來看，影響極小，如以今年至今最高用電量3716.9萬瓩計算，備轉容量率亦僅佔0.8%，對照台電今年持續維持備轉率10%以上的供電綠燈，穩定供電毫無疑問，請民眾放心。台電指出，太陽光電與冷氣用電量呈現正相關，而目前全國太陽光電裝置容量已超過460萬瓩，去(2019)年發出近40億度電，當天氣越熱冷氣開越多，太陽光電也發越多電。而除既有電力系統就可充分滿足新增的中小學冷氣用電之外，我國每年還將持續增加約220萬瓩太陽光電裝置，提供更多綠能電力。此外，台電也已成立「校園電力系統改善專案推動小組」，將全力配合政策，優先強化學校周邊外線設備，並協助盤點檢查學校內線安全，更將提供「節能診斷」服務，出動節電團隊幫助學校調整最佳用電契約容量，以及後續冷氣安裝如設備安裝、建築隔熱、使用管理及保養維護等全方位節能建議。台電舉例，選用1級高效率變頻冷氣可比5級省電超過30%，年省逾1000度，而教室門窗可藉由安裝隔熱紙隔絕熱輻射，有助減少空調用電約6%，窗戶裝內外遮陽設備(如百葉簾等)也可減少空調10-15%耗能及近20％熱輻射。而裝設屋頂型太陽光電系統，也可協助降溫3-4度。台電強調，除確保穩定供電，後續亦將協助學校設置太陽光電屋頂及推行智慧節能，讓學子有冷氣吹，也能兼顧節能及校園用電安全。