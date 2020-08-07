揭密囤房稅5／呱吉籲多管齊下　提「北市版」嚴格對法人

關於囤房稅，呱吉表示自己持正面的態度，因為從理論上來看，提高房屋持有成本，可以抑制房市投機炒作，進而逼出市場上的空屋，例如出租或出售給更多需要的人，事實上許多國家或城市也有實例，在相關政策與配套下，確實有辦法逼出空屋以及抑制炒作。
不過，呱吉也強調，囤房稅不是萬靈丹，只是解決高房價、實現居住正義多管齊下的「其中一管」。尤其地方政府雖然能課徵到囤房稅的最高稅賦3.6%，但對房屋持有者，一年增加幾十萬，可能不痛不癢，「比起稅率，稅基才是問題的根本！」
他進一步解釋，台灣目前的房屋稅、囤房稅是「房屋現值乘以稅率」，但偏偏房屋公告現值常常低於市場實際價格，而公告現值怎麼算的？主要是由地方不動產評價委員會與地價評議委員會來決定，「看看公告現值的評定標準，如路段率、折舊率要算幾%？這其實很主觀。」況且還有各式評議標準。
「因此，我們希望，評議委員會有哪些成員？討論的標準在哪裡？相關成員組成與內容，應該都要透明公開。」呱吉提出呼籲與建議。而除了稅基評定有疑慮外，解決高房價與實現居住正義，許多人視「升息」為殺手鐧，這點呱吉也認為，長遠來看確實是霹靂手段，但這涉及中央政府政策，且現階段全球經濟不佳，「大家都很辛苦，短期內升息只為解決高房價，真的不是好時機！」
那麼，短期內要讓年輕人都能安居，到底有什麼辦法？呱吉說，社會住宅確實可以讓年輕人比較可以負擔得起，但他也坦言，上任以來質詢過無數次公宅與社會宅，「但再怎麼逼，市場的量還是有限。」尤其是首善之區台北市，所以呱吉一方面譴責台北市長柯文哲承諾太高，供給量依舊跟不上需求，一方面也同情北市府，畢竟都更或危老重建，空地真的很少，要得到大家共識也不容易。
既然短期內，社會住宅量很難有飛躍式成長，同時間就要有許多配套措施同時進行，呱吉認為，台北市有租金補貼政策，希望透過租金補貼，讓大家可以租得起，「市府滿努力的，但成效不佳，因為執行手段太溫和。」希望可以在逼出空屋的部分，手段再更極端一點，使持有者「有動力」，讓空屋做更有效的應用。
再來，針對北市課徵囤房稅的部分，呱吉認為應該區分出法人或是自然人。
他提出數據，目前台北市擁有6棟以上的房屋的是2000個單位，2000個單位加起來約4.4萬戶，而探究擁有6棟以上房屋的也大多是法人，「這些法人手上同時擁有20棟、50棟房舍，數量龐大對市場造成一定程度的影響。」
也因此，呱吉認為，應該對法人有較嚴格的手段，例如課徵較高的稅率，從現行最高3.6%，提高變成6%或8%，如此一來才比較有可能逼出空屋，但這有待中央來解決。再來是縮短優惠期，以台北市來說，從原本建商蓋好後有三年的免稅優惠期，希望改回一年，以防建商以逸待勞，期望房價更有利於自己而「慢慢賣」。
「其實有錢人投資房產，也是有原因的。」呱吉話鋒一轉，他說在美國，有錢人累積財富是投資新創事業，因為獲利很大，但台灣長久以來房地產投資優惠太多，以至於即使手上熱錢多，也不太會考慮其他理財方式。「台灣新創產業不發達，或許也是這個原因，今天如果要改善經濟環境，長遠來看，遲早都要『痛一下』！」
不過，說起提高建商房屋稅，會不會最終轉嫁給消費者？為此，呱吉表示，「如同營業稅一樣，我們有可能因為廠商可能轉嫁給消費者，而不去課徵營業稅嗎，答案是不會。」課徵這個稅，就是有他的價值與公益性，囤房稅也是一樣的道理。
況且，他認為，讓持有者不使用的成本提高很多，讓他們持有成為巨大壓力，若真的轉嫁給消費者，消費者根本也不會買單，「很簡單！最後就是會回到市場供需原理，只好降價。」雖然不能保證絕不會轉嫁給消費者，但若再加上其他手段措施，相信會是朝正面方向走。
呱吉表示，雖然稅率調高需要中央先修法，但由台北市先起頭做示範，最終中央也會受到影響，屆時改變的將不是只有地方，因此希望市府機構能支持這個理念。去年他提出了囤房稅提案，並跨政黨連署超過20位議員，顯然獲得社會多數支持，但目前仍卡關、尚未通過提案，他強調下一個會期，仍會持續努力，往居住正義的路上邁進。
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