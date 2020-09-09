美元短暫反撲、長期趨貶　外銀看好亞太貨幣

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，對於美國聯準會接受通膨小幅高於目標2%，部分人士認為聯準會措辭模糊，現實通膨也跟目標相距甚遠，新政策框架的實際影響不大。不過，瑞銀認為此確認了美國政策利率在較長時間內保持不吸引的意向。過去，作為避險及高收益貨幣的美元深得投資者青睞，但相對其他G10國家貨幣，當前美元的利率優勢幾乎聊勝於無，增長前景也堪憂。
那麼，投資者應繼續持有美元嗎？瑞銀建議貨幣宜多元化，歐元一旦在未來數周成功突破1.2美元，其上行趨勢可能持續，但美、歐央行即將舉行的政策會議是行情關鍵。此外，由於歐洲部分地區疫情捲土重來，引起了投資者憂慮，歐元料將進行整固而非上攻重要關口。
瑞銀進一步分析，每當歐元回調，就是減少美元頭寸的時機。首先，基本面投資者未有全面考量到歐美央行政策取向的影響，至今仍然持有大量美元。其次，相對許多貨幣，美元價值依然被高估，其最終難逃貶值命運，此波調整的幅度及時間可能來得比預期大及快。
儘管歐盟及英國分別面臨出口及脫歐風險，瑞郎則相當昂貴，日圓又繼續是抗通縮政策的受害者，但這些問題都抵銷不了持有過多美元的風險。瑞銀認為沒有最好取代美元的單一貨幣，投資者可以考慮持有一籃子的貨幣來分散風險。
瑞銀最新更看好一籃子亞太貨幣，包括印尼盾、印度盧比及星幣（相對澳元及美元），主要是印尼及印度受到疫情較大的衝擊，在亞太貨幣當中，「雙印」貨幣今年迄今表現相對落後，若兩國疫情沒有顯著惡化，配合貨幣本身的高收益性質，印尼盾及印度盧比兌美元在未來12個月有望逐步補漲。至於星幣，儘管收益率欠缺吸引力，但基於該國央行採用貿易加權匯率制度，因此其貨幣直接受益於美元廣泛走弱。