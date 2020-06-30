5G大戰開打　陸股下半年布局　聚焦國家隊商機

▲各國未來15年5G建設預估帶動之產值（圖／資料照片）

台灣5G大戰正式開打，然而全球最大5G市場中國大陸更因為有「新基建」國家隊挹注資源，帶動創業板等指數引領全球股市多頭，躍居今年上半年漲幅冠軍。展望陸股後市，投信業者表示，在官方加快推進新型基礎設施建設以挹注經濟發展的利多帶動下，包括5G、大數據、人工智能及工業互聯網等行業及相關通信指數，將是下半年布局A股的投資亮點。為挹注疫後經濟發展，大陸官方多次強調加快5G等「新基建」建設，預計投入人民幣1.2兆元，成為今年的政策重心，在國家隊報明牌的帶動下，據統計，創業板因為有「新基建」等利多加持，今年來大漲35%；聚焦於5G題材的通信指數亦成為A股多頭熱門指標。復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，「新基建」以科技創新領域為核心，其中5G建設更是「新基建」的關鍵項目，預期未來5年是中國5G建設高峰期，並將持續帶動整體經濟加速產出。根據IHS Markit統計，全球各主要國家未來15年5G建設預估帶動之產值，以中國1.1兆美元居冠，其次是美國、日本的7,860、4,060億美元。廖崇文指出，隨5G建設逐步邁入高峰期，使國產化進程加速，上中下游產業鏈都將直接受惠，目前商機主要聚焦於基站建設等電子通訊設備元件為主，加以中國大陸在5G專利與技術已從追趕者變成領先者，預期相關通信指數可望受惠疫後國家隊推動經濟發展及5G帶動新一波科技創新的兩大引擎帶動下，成長表現可期。各國未來15年5G建設預估帶動之產值本基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站中查詢。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。免責聲明：中証5G通信主題指數(“指數”)由中証指數有限公司(“中証”)編製和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。