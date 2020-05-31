名家論壇》柯志遠／《做工的人》致狂歌當哭的頑強魯蛇們

▲柯叔元在《做工的人》飾演技術一流的鐵工「阿欽」。（圖／HBO GO、myVideo提供）

鮮血淋漓？腦洞大開？辛辣生猛？嘻笑怒罵？這是一個特別有趣吊詭的觀劇體驗，看《做工的人》這齣篇幅才六集的戲，或許每個人都可能有自己不同的視角切入，沒有標準答案，卻都各自感同身受。用插科打諢的口吻聊聊底層眾生的遍體麟傷？從波瀾不驚的距離笑看販夫走卒的走投無路？《做工的人》這個題材的選擇，本身自帶鏡像社會現實的矛盾與張力，而決定這個戲劇作品最終藝術成就的關鍵，取決於講述這個故事的態度與胸懷。作家林立青以27篇散文串成的原著三年多來印量高達40刷，筆下的工地「噗嚨共」群像有血有肉深植人心，鄭芬芬導演的影像化版本稀釋了報導文學式的鏡頭距離感，以戲劇的緊緻、角色的立體精準，以四個主軸人物聚焦成了對觀眾具備強大代入效果的「世界觀」建構，栩栩鮮明，直逼眼前。呼之欲出的劇本體溫，歎為觀止的演員演技（不論戲份多寡）共同成功形塑出了一個台灣戲劇罕見的勞工浮世繪，以幾近於喜劇的語法、節奏，包裹了文學的深邃審視，看時妙趣橫生，看完若有所思，擺脫了對特定族群窺視的狹隘，擴大成延續對未來懷揣信念的「相濡以沫」描寫，繼《誰是被害者》之後無縫接棒經由HBO國際串流平台再次締造了坐實台劇高水準口碑的戰績（目前豆瓣網評分高達9.0），絕對不容錯過。喜劇不好拍，由於節奏太快、情緒或肢體太放大，往往讓觀眾忽略了喜劇型式背後的人性意涵，而在戲劇創作歷史上留下印記的經典喜劇，始終都是內在的情感關懷等重於外在呈現的娛樂浮誇。巴斯特基頓（Buster Keaton）被推崇為影史第一位堪稱偉大的喜劇明星，他奇蹟般駕馭肢體設計、場面調度的電影如《將軍號》（The General 1927），到將近一百年後都還影響了諸如成龍電影的喜劇語法，然而說到最讓人刻骨銘心的喜劇，可能卻有更多影迷提起的是與他差不多同一年代的卓別林，或許正在於《流浪漢》、《摩登時代》、《城市之光》這些電影裡以故事做為載體卻涵蓋了對現實社會階層的觀察與體恤。《做工的人》前三集以喜劇做為基調，李銘順、游安順、薛仕凌「噗嚨共三人組」一集搞一齣大的，迎四面佛蓋廟、養鱷魚做包、上直播拍賣明朝古甕，行為荒腔走板，悶著頭異想天開，毫無例外地白忙一場，接二連三地血本無歸，追趕跑跳碰的過程，欲哭無淚的結局收場。一集一個烏龍事件，一集一場悔不當初，走戲不拖泥帶水，劇情跟表演的喜感都到位都過癮，卻在鋪陳中刻意節制，嘲諷合情入理，喧吵見好就收，讓人深刻能夠體會事件發生始末的心理背景，進一步明瞭人物起心動念間的「山窮水盡，放手一搏」，不會讓人心無所感笑過就忘，這是創作企圖的用心，也是值得咀嚼的高明。

特別喜歡《做工的人》在角色「人物設定」上的技巧運用，一般來說，一齣戲對觀眾的「磁吸作用」跟主角的勾不勾人有直接的關係，主角怎麼「勾」人？無非「移情」或「共感」，但《做工的人》的核心人物卻是三個不折不扣的魯蛇，成事不足，敗事有餘，不但看不到勵志型「絕地大反功」的轉折套路，一遍遍還看著他們把糟糕的處境更往慘不忍睹的下場裡帶。沒有誰有義務去同情、包容、甚至陪伴、扶持那麼弱智、脫序的人，這跟人性良知的高尚與否無關（生活已經夠辛苦，還忙著攪和得更辛苦更混亂的失敗者，除了用來嘲弄，實在不太容易讓觀眾找到共感的點，這是創作的極大挑戰）。誰的人生都是自己決定怎麼去過的，誰犯的任何錯誤都該由自己去承受，每個觀眾若在現實人生裡遇上李銘順三人組，都有權利繞道而行，這麼「討人厭」的主角人設們，竟靠柯叔元的「阿欽」成功平衡了過來。所有的嫌棄、討厭、繞道而行，靠這個角色給了一個「他是家人」的槓桿支撐，這個角色情感的真誠真實，足以讓整齣戲所選擇的荒謬風格有了牽引觀眾願意深入去理解、體會這個「邊緣社會」的合理誘因，這個角色的塑造與詮釋是這齣戲深刻與否的關鍵所在，劇本真好，柯叔元真好，這齣苦澀得讓人笑不出來的喜劇（？），真好。



▲改編自作家林立青的同名作品，「做工的人」是台灣首部以工人為主角的影集。（圖／HBO GO、myVideo提供）





李銘順這三個人的鹵莽、闖禍是戲裡演出來的，然而他們的無奈、頑強（甚至可愛）卻是經由週遭的角色所「暗示」的。做事再不靠譜再不切實際，游安順灰頭土臉回到家，苗可麗仍是笑著對他說「電視上，你還是最帥的那一個」；李銘順被罵得灰溜溜逃出門，兒子曾敬驊二話不說追上來，要把自己打工的錢遞給他；一個角色的「另一面」，以這樣一種類似「暗場」的手法被襯託出來交代出來，有另一層不可言喻的溫暖。「魯蛇三人組」的不離不棄，不是膩在一起擺爛比爛，是一種不靠言語表達的彼此「扶持」，李銘順、游安順、苗可麗、薛仕凌等幾個演員的真情實感化學效應細膩、寫實，尤其感人至深。



▲柯叔元在《做工的人》劇中表現亮眼。（圖／HBO GO、myVideo提供）





《做工的人》情節發展中鋪墊著一種似有若無的「愛的循環」，也讓人特別有感。柯叔元的「弟弟阿欽」角色悶著頭賺錢存錢，總在哥哥又捅出婁子時挺身而出，但這個角色也是馱負著陰影傷痕累累的，他試圖努力去保護所有人，但當他午夜夢迴脆弱、失控時，卻是貌似處在「被同情關係鏈」最底層的小玉媽媽「珍妮花」摟緊了他。而第四集曾敬驊背著小玉追上去跟她媽媽打招呼那場戲，看似雲淡風輕，箇中的感人肺腑卻是排山倒海的。一個作品內涵的視野、高度，一齣戲的從「好看」到「偉大」，真的只需要這樣的一場戲就能看得出來。第四集畫風丕變，前三集的荒謬、嘈鬧全都收束回最深沉、厚重的情感梳理，曾珮瑜、柯叔元精彩得不可思議，曾敬驊不帶任何雜質的「少年感」成立了故事內在精神的潔淨…，還有好多細節的處理，（阿全睡醒地上兩百塊、苗可麗對工地主任抽走幾千塊的睜隻眼閉隻眼、父親走後兄弟倆輾轉反側的處理方式有別、阿全在「女神」人都走了還要留那張包包廣告……），全都稍縱即逝，無不過目難忘。



《做工的人》點石成金地建立出一個「微型社會」，形貌逼真生動，氣息溫熱通透，卻不必將他當作一個鎖定勞工階層刻劃的「職場劇」，甚至也不需要衍伸指涉去呼應台灣現況的生態種種，就戲論戲，我從中感受、領悟到的仍然是對人生的希望追求、對家庭價值的護持奉守、對人心良善不在困窘時有所悖離的光明書寫，言之有物，鞭辟入裡，不以廉價、矯情的悲憫為滿足，是一齣認真、實在「活著」的好戲，鄭重推薦給你。



●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家



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