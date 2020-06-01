名家論壇》單厚之／最後一家晚報熄燈之後

昨天，誠品敦南店熄燈，根據誠品自己的估算，敦南店昨天一天就湧入五萬人；深夜，數千人聚集一起倒數，送別敦南誠品，然後搭上專車，到達承接二十四小時書店任務的信義誠品。網路上發文追思的，更是不知凡幾。事隔不過幾小時，就傳出台灣最後一家晚報——《聯合晚報》收攤的消息。今天出刊最後一份的聯晚，是用過去 11,783 天的頭版縮圖，組成「謝謝」兩個字，向所有讀者告別。每一個頭版，都記錄了台灣社會一件當下最重要的事，版面組成極為感性，但社會上的反應相對冷淡得多，多半都是新聞圈內的唇亡齒寒、兔死狐悲。《聯晚》跟誠品，都是上個世紀、80 年代的產物。敦南誠品 1989 年開幕，至今 31 年；但 24 小時不打烊的營業模式，直到10年後、1999年才開始。《聯合晚報》則是 1988 年 2 月 22 日，比誠品早一年誕生。《聯晚》跟誠品，都是歷史需求下的產物。台灣 1987 年 7 月 15 解嚴、1988 年 1 月 1 日解除報禁，民眾對於新聞資訊的需求大幅增加，《聯合晚報》是報禁解除後最早發行的新報。1989 年 6 月，台灣股市首次站上萬點，面向投資人的晚報，自然有不錯的市場。台灣媒體極盛期，曾經同時有《自立晚報》、《聯合晚報》、《中時晚報》、《勁報》等四家主要晚報。初期的誠品，只是藝術專門書店，後來一路轉型成為大型書店、複合式書店、跨足百貨業。1997 年 7 月，台股二次上萬點，「台灣錢、淹腳目」成了人人朗朗上口的一句話；從台灣奇蹟到紙醉金迷的社會，自然也有更多人想要尋求心靈的慰藉。誠品敦南店 1999 年開始 24 小時不打烊的營運模式，讓都市人在下班之後，還能找到一個屬於自己喘息、充電的空間。之後的故事，大家就都知道了。隨著有線電視、網路的發達，民眾的選擇越來越多，越來越多的東西佔據了讀者的目光，民眾對閱讀的需求、能分給閱讀的時間越來越少。書店一家一家關、紙媒一家一家收，重慶南路早就看不出「書店街」的影子，媒體唯一賺錢的剩下辦公室、印刷場的土地價值。台灣股市有史以來最長的萬點，卻是營業員不斷減少、證券公司接連關閉，與股市直接相關的產業都變「慘業」了，更遑論晚報。聯晚的總編輯今天在臉書上寫到，今天的告別版面是他兩年前就想好的。行業裡的每個人都心知肚明，晚報撐不下去是遲早的事，只是不知道是哪一天而已。面對時代的變遷，台灣傳統紙媒所做的轉型極為有限，除了把內容放到網路上之外，大概不外就是增加影像內容跟付費制。雖然《蘋果日報》的慘痛教訓已經證明「此路不通」，還是很多媒體老闆鐵了心，要一頭在南牆上撞死。誠品則選了一條完全不同的路。隨著讀者的開始離去，誠品很早就開始轉型，書架的空間佔比不斷縮小、其餘產品越來越多；現在一般人提到「逛誠品」，如果沒有特別的提示，很可能是逛「誠品生活」，而不是「誠品書店」。如今的誠品，主力產品早就不是書。書本只是提供一種質感、營造一種氛圍，替店內其他的產品加值。讀者其實早就不閱讀了，成千上萬的人昨天懷念的，其實是那個還懂得的那個年代，以及在那個年代的自己。而《聯合晚報》之所以如此用心，仍無法激起百分之一的共鳴。正是因為傳統一直自我催眠，以為專注、品質是一切的問題的答案，卻忽略讀者對閱讀需求大幅降低的這個基本事實，所以越是努力，離讀者反而更遠。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com