名家論壇》湯珮然／鏡頭下的香港：紀念反送中周年

▲香港攝影記者協會主辦的《前線．焦點2019》新聞攝影比賽「年度照片」。攝於去年7月1日，立法會議事廳。（攝影／陳朗熹）

▲去年6月9日，香港百萬民眾走上街頭，抗議港府修訂「逃犯條例」；自此，反送中運動揭開愈序幕。（攝影／陳朗熹）

▲去年6月9日，香港百萬民眾走上街頭，抗議港府修訂「逃犯條例」；自此，反送中運動揭開愈序幕。（攝影／陳朗熹）

▲攝於2019年11月17日，香港理工大學警民對峙現場，防暴警察出動水炮車。（攝影／陳朗熹）

▲攝於2019年11月17日，香港理工大學警民對峙現場，防暴警察出動水炮車。（攝影／陳朗熹）

▲香港攝影記者陳朗熹。（圖／陳朗熹提供）

●作者：湯珮然／新聞工作者、香港文化觀察者

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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自去年6月9日，香港百萬民眾走上街頭，自此，這場反送中運動愈演愈烈，直到今天依然峰煙不斷。幾乎每個關鍵日子，香港攝影記者陳朗熹都身在現場，以鏡頭記錄。「長期在該環境下工作，你如何梳理情緒？」他坦言有時也別無他法，「是有情緒的，但都梳理不到，因為事情每天更新，有什麼事發生就要出門。 」現年26歲的他，2017年畢業後成為攝影記者，之後一直為不同香港及海外媒體工作，包括端傳媒、報導者及彭博新聞社等，亦曾獲多個香港及國際攝影獎項。早一陣子，他憑著於71佔領立法會的照片，拿到由香港攝影記者協會主辦的《前線．焦點2019》新聞攝影比賽年度照片。對於一位新聞攝影記者而言，拿獎、出攝影集——這是一張「亮麗」的成績表。他認為，長遠來說，影像負責留下歷史、提供記憶；至於短期則是監察警察，「例如他們如何用警棍，濫用法律予他們的公權力。 」他覺得所做一切，都只是履行傳媒責任。「作為一個專業的攝影記者，我會想告訴全世界，香港發生什麼事。 」自去年6月開始，遊行與衝突次數漸變頻密，警察濫權、制度崩壞的問題亦然；同年10月，警察首次出動水炮車驅趕人群。即使身穿記者反光衣，他亦成為箭靶。「那時水炮車追著我來射，距離只有3至4米，第一次射不中，反而中了我頭頂的招牌；之後他再描凖一次，就射中了我。」回想過去一年，他覺得整個運動的發展，從6月9號開始一直「無下限」地跌下去。「好像從未贏過。」他舉例，即使去年10月23日，港府已撒回《逃犯條例》修訂，但後續至今——卻是越來越多人受傷，情況也越來越差。同年11月，他首次經歷恐慌症發作，幸好最後亦算跨過。後來他提起，其實早於運動初期，他已找過心理治療師，那時的心態屬於「未雨綢繆 」。「要預先尋找協助，起碼知道事後可如何反應。」身為攝影記者，他覺得影像是一種定格，其詮釋會隨時間，或後人理解而有所不同。每個新聞畫面的詮釋，不只有局限於當下的頭破血流。如同前人的革命史，結果往往由後人詮釋。他覺得，若果拉長時間線，如從歷史長河看反送中，反而難單純以當下好壞，去定調整場運動。「我經常與大家說，不要氣餒，你嘗試放眼未來，大家都會只聚焦當下一、兩天；你嘗試放眼一、二百年後去看，可能對歷史來說是好事。 」5月28日，「港區國安法」決定草案於人大閉幕會議中，以2878票贊成、1票反對、6票棄權，秒速通過。一星期後的6月4日，香港立法會以41票贊成、1票反對的票數三讀通過了《國歌條例草案》。期間我致電陳朗熹，「你有何打算？」畢竟條例一過，他絕對是高危人物，電話另一頭的他也語帶無奈，「可能是做好自己的本份，真的好老土，可以繼續拍照就繼續拍，運用好相機。又或者，我不會硬碰，轉用另一個模式。 」他沉默片刻，續道：「因為去到極權來臨時，對我來說，更要保留有用之軀，做到什麼就做，攝影記者最重要的是專業性，所有行業也是，在面對這些時刻時，我們都要保持這份專業，那事情就不會那麼差了。 」最近，陳朗熹出版了反送中攝影集《無以名狀的力量The Unspeakable》，記錄過去所拍攝過的現場。我問：「為什麼叫無以名狀？」他想了一會，「那是指運動的狀態，好像有種力量，那是模凌兩可的東西；我可以做到什麼、個人對運動的無力感；又沒有出路，但又有事情想做、有話想說。 」運動的狀態，亦映射了他心中某一塊情感狀態，「當有重大事件在你面前發生，而你剛好有緣份拿著相機，對我來說這是機遇。」誠然，大家對於香港的未來，其實一點也不樂觀。但我們總要往前走，也要寄語現在與未來的自己：保留有用之軀，皆因身體是記憶與改變的載體。