名家論壇》錢震宇／別再期待政治明星一人救全黨！

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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這幾天，國民黨及韓國瑜的支持者心情都很低迷，很多人選擇關掉電視、不看新聞，讓心情沉澱；反觀罷韓團體及其支持者，在罷韓通過後雀躍不已，出言不遜，甚至有些綠營民代消費已過世的許議長，極盡嘲諷。讓人狐疑，這到底是高雄人的勝利？還是民進黨的勝利？韓國瑜下台、國民黨失去高雄市的執政權，綠營說這是光復高雄，邏輯極為荒謬；對應的是，韓國瑜的支持者找不到出口，盲目地找尋可以讓自己好過一點的方式，於是用罷韓的模式要罷免黃捷、王浩宇等，或是滿腔憤慨地上街頭抗議，也想要出一口氣，推翻蔡英文政權。不是不行抗議，也不是不能表達憤怒。而是回到一個最根本的問題，「缺乏組織及策略的行動，只會更加暴露自己的缺點而已」。罷免案已成事實，而罷免的票數甚至高過當時韓國瑜當選高雄市長的得票數，這顯示韓國瑜在高雄市的民意基礎盡失，這點在韓國瑜當初選擇冷處理，呼籲支持者不要去投罷免票時，就已經失去抗衡的利基點。罷免後，韓國瑜的說法主要執著於「罷免的操作面」跟「結果面」。可惜的是，面對「罷免的應然面」卻少了省思與檢討，韓國瑜及其團隊本來可以利用這個機會可以好好跟高雄市民對話，設法化解誤解，替自己加分，同時安撫支持者的心情，如今罷免雖告一段落，但彼此的衝突及對立仍舊高築。由此可見，國民黨面對罷免及之後的重整，缺少一套完整且清楚的論述。韓國瑜遭罷免這段期間，國民黨猶如坐困圍城，難以施展，透露出黨中央仍未梳理出到底該怎麼破除民進黨設定的框架。罷免案通過至今，我認為有幾項重點是國民黨亟欲正視的。第一點盡速找出實際且可行的戰略目標，從2018年縣市首長選舉開始，到2020總統大選，國民黨缺少一套可以說服民眾的核心論述，不管是經濟還是兩岸，都站不穩腳步，「國民黨不能只期待著打順風球，一遇逆風就慌了手腳」，必須真正扎實地呼應民意，建立一套讓人信服的論述，否則只憑藉著少數政治明星來提升政黨人氣，其實非常危險。再者是社會動員能力不足，國民黨發動議題的能力有限，跟社團、社運及基層民意的連結太少。民進黨執政後，完全忽視勞運、工運、社福、學權等議題，國民黨要好好去傾聽、去關心社會議題，以在野黨角度切入去要求執政黨。國民黨過去強調組織內的動員，應該要轉向社會上動員，尤其在黨組織不斷弱化的同時，更應該結合更多社會資源與力量。最後也是關鍵的一點，國民黨必須懂得結合宣傳，經營媒體關係。此時的民進黨掌控國家機器，更有龐大行政資源，不管是政策或是行動都有媒體或側翼在協助，幫忙塑造輿論；國民黨要做的是找到切入的破口，用非政治性的宣傳管道多去傳達訊息，同時結合執政縣市，形成在野力量，尤其是國民黨較擅長的經濟、民生及教育問題。不管韓國瑜的下一步為何，國民黨都必須要走出一條「後韓時期」的道路。過去在韓流風行之時，韓國瑜的行事作風極為鮮明，立場也很強勢，國民黨乘風之際攀上了高峰卻也被韓國瑜帶著走，忘卻了穩固政黨本質。如今韓流不再，回頭看卻成了一場空。國民黨不該再期待「一人救全黨」，或再有政治明星橫空出世，唯有踏實地設定目標，負責任地跟民眾交代，扮演好在野黨的角色，在每項議題上都認真地提出實際見解，唯有如此才能逐漸贏回失去的民心。「丟失高雄，無須喪志，趁此重整，亦非壞事」。國民黨要懂得蓄積能量，才有機會再次躍起。