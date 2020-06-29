名家論壇》黎榮章／國民黨不分區表現究竟有多糟？

國民黨2020敗選後力圖改革振作，重拾民眾信任，但國民黨智庫副董事長連勝文日前在改革委員會開砲，直轟國民黨不分區立委不開記者會、不用功「有些人非常認真，有些人躲起來完全不見」。國民黨在2020大選斬獲13席不分區立委，就QuickseeK快析輿情資料庫的觀察，不分區立委的表現確實值得檢討。





針對國民黨不分區立委的聲量數據，至今吳斯懷的網路聲量仍獨佔鰲頭；其次是「又高又雄」一舉衝高聲量的馬家軍陳以信，第三名是因為被點名參加高雄市長補選，因而討論度暴漲的吳怡玎。從整個名單的表現來看，不分區的聲量集中在前五名身上，其他人的提及度明顯較少。



▲國民黨不分區立委 網路聲量排行榜（圖／QuickseeK提供） 透過QuickseeK快析輿情數據庫的聲量趨勢分析，立委聲量主要集中在無關政策的事件上，陳以信因「又高又雄」鬧笑話，吳怡玎則是一度成為高雄補選的話題人物，兩者的能見度是因罷韓的延伸話題而來，而吳斯懷先前數次針對罷韓發言，近日更因為指控王定宇洩漏軍事機密帶來近兩個月的單日最高聲量，三人看似獨撐大局，但實際上對國民黨沒有加分作用。



不分區立委聲量位在中段的有兩位是先後任的黨團幹部鄭麗文、曾銘宗，作為主要攻擊手，即便屢次開砲「三倍券」、中火等議題，從趨勢的表現上仍像是打進海綿裡，在網路上提不起勁；後段班的名次則多與地方淵源較深，如韓國瑜推薦的雲林農田水利會長林文瑞、過去選過區域立委、轉任不分區的廖婉汝及翁重鈞。



▲國民黨不分區立委 網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供） 如今選戰已進入「陸軍、空軍」並重的年代，國民黨中央先前也曾要求立委需要經營網路，但近1個月來，國民黨竟有9名不分區立委網路聲量「掛蛋」。零聲量天數排行分別是翁重鈞，廖婉汝、張育美居前三。翁重鈞在過去32天當中，整整21天沒有任何網路討論提及，廖婉汝有17天、張育美12天。



利用QuickseeK快析輿情數據庫，觀察近來幾個討論度較高的政治事件，包括醫材自付額上限、「幫推、投石」公司包綠營標案、監委提名爭議、釣魚台改名、罷韓，不分區立委參與的程度僅限「罷韓」議題，在其他四項重大議題並沒有良好發揮；監察委員提名一事，國民黨及前台東縣長黃健庭接受民進黨提名，引爆國、民兩黨震撼彈，僅有鄭麗文在該議題的擴散程度較佳，「幫推、投石」公司的標案問題，國民黨文傳會積極殺球，立委們卻也沒有跟上黨中央的腳步。



▲國民黨不分區立委 X 重大議題 討論分布圖（圖／QuickseeK提供） 綜上所述，可證明連勝文的說法其來有自，不分區立委沒有選區壓力，本應更專注問政、在國會戰場為黨衝鋒陷陣，然而國民黨不分區立委的表現卻卻十分不堪，在關鍵時刻屢屢缺席，就連黨中央發起的主要議題也沒跟上。當初不分區立委提名名單已經被放大檢視一輪，如今又因沒有表現被自家人砲轟，不僅會讓外界對於國民黨更加沒有信心，同時與民進黨的攻防也難以取得優勢。



●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人



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