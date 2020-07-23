名家論壇》吳崑玉／台海真會發生「低度衝突」嗎？

若干國防專家日前指出，台海近日發生「低度衝突」的機率頗高，包括中共奪取東沙等外島，問題來了，什麼叫「低度衝突」？1980年代美軍進行全面軍事改革後，將戰爭，或「武力使用」分為三個級：「全面戰爭」是世界大戰等級的戰爭，可能用到核武；「有限戰爭」則涵蓋了越戰、波灣戰爭、伊拉克戰爭等使用到地面部隊，正式進行一場傳統戰爭的武力對撞。但為了應付許多的「小戰」，防止美國利益受到「蠶食」，於是創造了「低度衝突」（Low Intensity Conflict, LIC)這個類別，以處理未達戰爭規模的各類「政治性武力使用」(Political Use of Force)。在美軍準則《FM 100-20 Military Operations in Low Intensity Conflict》中，列出四種LIC項目：1､支援叛亂與反叛亂作戰(Support for insurgency and counterinsurgency.)－例如：訓練與支援伊拉克部隊對抗ISIS，或訓練尼加拉瓜游擊隊反抗政府。2､反恐戰爭(Combatting terrorism.)－例：狙殺賓拉登及伊朗革命衛隊頭目。3､維和部隊(Peacekeeping operations.)－例：1993索馬利亞(黑鷹計劃)。4､平時例外行動(Peacetime contingency operations.)－例：飛彈攻擊敘利亞。在實際操作上，低度衝突的應用範圍遠不只此。1983年美軍打進格瑞那達，以及1989年底2萬7千名美軍衝進巴拿馬，逮捕諾瑞加，美軍仍視為一次「低度衝突」等級的軍事作戰行動，而不是一場戰爭。充分展現了大國的特權：是不是叫作「戰爭」?!由我定義。「低度衝突」是一種「彈性反應」(Flexible Response)國家戰略思維下產生的軍事歸類。「彈性反應」是甘迺迪時代開始實施的國家戰略，調整了1947年冷戰以來，從杜魯門到艾森豪那種「大舉報復」(Massive Retaliation)，動不動喊動用核武的嚇阻戰略。因為蘇聯與中共發展出一連串的「小戰」，顛覆政府、游擊衝突、代理人戰爭、恐怖攻擊…，讓動用核武的聲明，看起來就像大砲打小鳥，完全不符比例原則，缺乏「可信性」(Credibility)，因此不產生嚇阻效用。「彈性反應」戰略的主要概念，是國家應該針對各種衝突的類型與規模，分別建置對應能力與方案。這需要國家組建一支從熱核飛彈到傳統軍隊，再到反恐小隊都相當完備的武力系統，搭配政治與外交運用，應付各種衝突需要。換句話說，「低度衝突」雖是一種武力使用，背後卻需依賴強力有效的情報與政治操作，必須精算武力使用的規模及方式，控制局面以防止無限升高擴大的外交機制，以及各種國內外輿論操作，以完美達成政治目標。舉例來說，美軍搭直升機摸進巴基斯坦狙殺賓拉登，巴基斯坦基於國家主權，當然要反應。於是美軍的首要考量不只是狙殺，還得要避免巴基斯坦空軍發現與追擊，完整撤出部隊才算軍事成功。接著靠情報交換與外交折衝，舒緩巴基斯坦的抗議和反彈，才算完整達成政治目標。回到台海兩岸，照現在的美軍概念，823砲戰也只能算是一種「低度衝突」，只能算是一種戰爭邊緣的武力對抗。1995-96年台海危機，本質上只是一場「心理戰」，只能算是一種「砲艦外交」式的「武力展示」，目標在於擾動台灣民心士氣，製造恐慌，以孤立和干擾李登輝選舉。當時中共雖有能力拿下外島，但這支旱鴨子卻沒有能力打下台灣本島。對岸也怕一旦奪取外島，反造成台灣有藉口宣佈獨立，政治與外交上衝擊更大。最後台灣沒有宣佈獨立，中華民國法統也在總統選舉後合法轉移，雙方各取所需，不了了之。時至今日，中共軍事力量雖然大幅成長，但其海空實力能否支持一場大規模跨海登陸作戰？實有疑問。況且除了一江山等近岸島嶼外，中共從無遠距離登陸奪島作戰的成功戰例，實力仍有待驗證。中共軍機繞台與海空演習，跟96年飛彈危機一樣，心理戰的意圖遠大於實質攻防。那麼中共是否會奪取東沙島之類外島，進行一場「低度衝突」等級的政治性武力使用呢？不排除此種可能。但這種武力使用的成本不低，台灣的海空軍必然反擊，且政治上的後座力頗強。須知，低度衝突之所以能維持「低度」而不快速升高為一場戰爭，得要攻擊一方能「得」，另一方在升高成本與風險考量下也能「捨」。台灣的民進黨政府，恐無法承受丟棄外島而不升高反應的政治衝擊。如果獨派要求公投或修憲獨立，中共勢必要不惜血本攻佔本島，情勢必然快速升高失控為一場全面戰爭。老美如果賊一點，剛好藉此以台灣為餌，殲滅中共近年跟下餃子一樣增長的海空軍，重佔東亞軍事優勢，解除心頭隱患。台海局勢固然緊張，但升高衝突對雙方而言，都將是場不可控也不可逆的過程，沒有人會輕易啟戰，低度衝突的機率其實不高。現今重點問題，是台灣民眾對於國防與戰略的認識必須加強，戰爭不是比比飛機大砲數量與技術諸元便能決定勝負，武力使用與展示也不完全等於毀滅性戰爭，秀肌肉不等於下場打，下場打也不等於搏命戰，其間仍有相當距離。社會心理上不亂恐慌，不要一聽到「武力」就拼命跳腳，政府也能務實的把部隊精實訓練到能打一場現代戰爭，並忠實報知風險與應對方案，取得人民信任，才是我們面對緊張局勢應有的處理態度。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com