名家論壇》曾建元／習近平的下一步？

中華人民共和國在習近平核心依照定海神針習近平思想的掌舵下,這兩年竟開始迷航,鄧小平韜光養晦的錦囊妙計被全然棄諸腦後,一路瘋狂追逐中華民族偉大復興的強國夢,而今引來美國叫陣,擺明要敲中國共產黨的喪鐘,現在,眼見前方就是南海的萬丈深淵,一帶一路上無數的巨大冰山就要撞上,習近平人在哪裡?要把中華人民共和國帶向何方?7月23日,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在位於加利福尼亞州的約巴林達(Yorba Linda)尼克森總統紀念圖書館暨博物館(Richard Nixon Presidential Library and Museum)發表了被譽為「給共產中國新冷戰檄文」的歷史性重要演說〈共黨中國與自由世界的未來〉(Communist China and the Free World’s Future),宣告美國由尼克森開啟的中國交往策略的終結,今後將與中華人民共和國走向全面敵對關係,龐畢歐表達了對於中華人民共和國的徹底失望,因為美國造就了一個正在形成中的全球性電子極權帝國,而美國再不出手阻擋,這個邪惡帝國還可能顛覆美國的全球霸權,這不打緊,最嚴重的是吞噬人類的普世文明價值體系。這不是危言聳聽,舉例而言,香港泛民主派剛舉辦完立法會議員初選,香港特首林鄭月娥竟稱初選目的如果是要在立法會贏得70席過半35以上席次,進而為阻攔香港政府施政,則可能會違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第二十二條第三款嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能的顛覆國家政權罪,這一罪名一旦成立,首要分子或者罪行重大者,可處無期徒刑或者10年以上有期徒刑;積極參加者,處3年以上10年以下有期徒刑;其他參加的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。令人駭異的是林鄭月娥毫無人民主權和天賦人權觀念的警告,港府依法行政,也要服從香港立法會的自治立法權和其所代表的香港住民主權,怎會有香港立法會阻擋港府施政的說法,而更以此做為理由將議員和初選的參與者定罪?香港特首林鄭月娥只不過是中國共產黨的傀儡,她反映的是中央人民政府的法律觀,「黨大於法」,公然對立於人民主權和依法行政的普世價值,而這正是習近平七不講禁止校園傳播的主題中的重要內容,不講西方憲政民主,也不講普世價值。蓬佩奧的演說,就是把共產中國暴政威脅變本加厲的原因,歸責於習近平。他說:「我們必須牢記,中共政權是一個馬克思列寧主義政權。習近平總書記則是破產極權意識形態的忠實信徒。就是這種意識形態,貫串了習近平幾十年來對中共全球霸權的渴望。美國再也不能忽視兩國之間根本的政治與意識形態差異,中共可從來沒有忘記過。」這一指控對象明確並且立場堅定,美國可謂吃了秤砣鐵了心,不計後果就是要逼中華人民共和國和平演變或出現政變,以走向民主共和。對中華人民共和國而言,習近平的去留,顯然成為一個非常棘手的兩難問題。因為習近平既然是眾矢之的,他若戀棧其位,會讓美國與其盟國,以及中國國內異議者和黨內競爭者有理由繼續攻擊習核心,整個中華人民共和國會被其拖垮;他若下台,固然會讓中華人民共和國和美國以及世界的關係有一個新的開始,卻不啻證明了習近平新時代中國特色社會主義思想這一憲法原則的破產,習思想如果真有那麼神奇偉大,就不會把中華人民共和國帶到成為萬國公敵的地步,而習近平必然是習思想的最佳演繹和詮釋者,習近平如果高喊依憲治國,要這整個黨國跟著他意識形態的魔仗起舞,習近平不在其位的黨國,是依習思想還是不依?就在武漢肺炎疫情肆虐中國大陸和全球之際,中華人民共和國真禍不單行,華南和長江上游又出現異常天候,連月大雨,釀成27省洪災水患,三峽大壩壩體受壓變形,長江江防唯恐潰堤,億萬黎民百姓生命財產危在旦夕,但習近平除了做出兩次有關指示外,一度神隱不見人影,在汛情發生後一個半月未曾現身災區進行視察,乃引起國內外的議論和揣測。7月22日,始在吉林省四平市公開露面考察糧區,此舉被認為中華人民共和國可能爆發糧食危機,所以習近平乃前往了解實際情況,另一方面,習近平也訪問了四平戰役紀念館,1946至48年之間,國軍和東北民主聯軍/東北人民解放軍在此四度血戰,習近平發表了意味深長的講話,強調:「創業難,守業更難,我們一定要守住中國共產黨創立的社會主義偉大事業,世世代代傳承下去」,顯示他面臨四面楚歌的心情,他心有未甘,所以把個人政治生命和中國共產黨的社會主義偉大事業綑綁在一起。中華人民共和國目前處境尷尬,習近平把國家帶向個人崇拜,但他個人其實志大才疏,腹笥甚窘,習思想內容空洞,外交部長王毅以戰狼外交作為在國際間到處樹敵,搞到天怒人怨,竟然在7月20日於北京成立習近平外交思想研究中心,並致詞盛讚習近平是偉大戰略家,分明在捧殺習近平,顯然是為保官位,推卸責任之舉,無異在習近平背後開槍。這一兩年是中華人民共和國的多事之秋,習近平修憲樹立習核心後,反而出現施政左支右絀的現象,顯示其決策因為個人的獨裁和誤判,而失去集體審議和糾錯的功能。習近平如果要保有令名,背靠憲法習思想,下詔罪己,以退為進,高舉和平與改革旗幟,昭告天下,廣開言路,開放政權,或許還有機會,否則黨國內部改革力量和政治投機者與美國裡應外合,隨時都會為自己帶來覆頂的災禍。●作者:曾建元/國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授、中國問題專家●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄opinion@nownews.com