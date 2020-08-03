名家論壇》阿術克斯／立委涉賄案，想想政與商的關係

五位現、前任立委涉賄關說遭到聲押，相信這事件一定讓社會大眾很震驚，但又不至於大感意外，因為立法委員的形象在台灣不是太好很久了，過去很多媒體做過立法委員的信任度調查，總是不信任大於信任很多，當然除了是因為政商關係不健康以外，也來自於政黨惡鬥。但還是必須中肯來說，這對絕大部分其實是非常認真的立委很不公平。本文並沒有要針對已經在調查中的案件評論，想要強調的是，類似 SOGO 案會牽涉法令修正的事情很多，也因此不論是非法賄絡，還是合法政治獻金，還是進行遊說等等，政治跟商業團體之間的關係是必然緊密，但是政商的緊密關係一定是邪惡的嗎？政商的緊密關係有沒有可能是促進社會進步的一種互動。首先，從政治人物角度來看，政治人物為了維繫權力，為了贏得選舉，真的非得需要那麼多金主的奧援才行嗎？過去國民黨總是被批評「選舉無師父，用錢買就有」，後來民進黨證明了理念訴求也能贏得選舉，不需要撒錢買票。但是現在到了選舉，無論藍綠政黨，如果沒有買廣告，沒有掛看板，沒有辦活動，似乎就沒有辦法獲得選民的注意？沒有辦法贏得選舉？甚至更該說，現在的政治人物平常就得花錢做這些事，而越接近選舉就需要越多的資源，買更多廣告，掛更多看板，辦更多活動，而這些跟選舉的本質——「選賢與能」，越來越沒有關係。我們應該思考，可不可以有不需要如此揮霍資源，同時又是公平的選舉。我們也必須相信，大部分政治人物其實也想好好將心思放在做正事，不用老是一直擔心選舉到了，選舉資金怎麼辦。我們需要重新檢視，目前對於政黨及選票的補助款方式，以及政治獻金制度，能讓我們的政治更不依賴金錢嗎？政府又如何在公辦選舉的方向上，提供更多公平的資源，讓有志者選得起。不要讓從政者進入選舉學會的第一件事情就是向錢低頭。再來，政治創新研究院的凱瑟琳・蓋爾跟哈佛大學校聘教授麥可・波特曾經共筆文章提到，企業影響、利用政治的方式不外乎雇用卸任的政府官員、選舉獻金、影響直接民主、動員員工參與政治活動等等，但是做這些事情，其實企業會強化黨派偏見，並有利於企業的特殊利益，使得政治制度變得更差。健康來看，企業參與政治其實是可以提供務實、具體、有用的經濟政策跟法規，好讓政府制訂的相關法規更務實，對經濟發展更好，不是一定會像波特跟蓋爾所說的，只是讓特定產業受惠、有利於某些科技，或是賦予某些企業高於其他企業的優勢，提高了企業獲利，但通常無法增進公共利益，也不能改善整體經濟。企業必須重新思考，其良好政商關係其實是不是反倒傷害了商業環境跟制度，也對自己造成傷害。再引蓋爾跟波特點出的一件悲哀事情，「在現行制度下，如果國會議員克盡職守，為謀求公共利益而行動，他們可能會失去這份工作」。想想，如果好好做事，謀求社會公共利益，卻不會連任，是會有多少政治人物願意當傻子呢？這一次五位現、前任立委涉賄關說，我們不要只是當作八卦新聞來看，要進一步檢視台灣的政商關係，如何在制度上，以及在選舉方式上，能夠讓政治人物擺脫誘惑威脅，讓企業能夠願意扮演促進社會進步的角色，讓政商關係更具公共利益性，而不是流於關係拉攏跟喬代誌。●作者：阿術克斯／資深國會幕僚●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com