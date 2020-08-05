名家論壇》黃至堯／「信任」可以借多少錢？

最近一位相識十多年的好朋友離婚了，種種原因，需要一筆為數不小的現金周轉，我手頭上沒有那麼多現金，但基於多年交情，肯定要幫忙想想辦法，於是便聯繫了一位熟識的董事長。我心想，無論借到多少，至少對朋友有個交待。拿起電話猶豫了好一會，這麼大筆金額真不知怎麼開口，電話撥通當下對方正在開會，我用不到 5 秒鐘簡單說明情況，電話那頭只是淡淡回了一句「知道了」便匆匆結束通話！「知道了……是什麼意思？」正在猶豫要怎麼跟朋友回覆，沒想到當天秘書就聯繫我，沒多久錢就到帳了。這件事讓我感觸很深，過往總認為信任很難量化，通過這次幫朋友周轉，我深深感受到，原來信任不但可以量化，還可以變現。史丹佛大學研究中心曾發表一份研究報告：一個人賺的錢，12.5％ 來自知識，87.5％ 來自關係。關係深淺建立在人與人的信任基礎上。財富好比股價，總有高低起伏，然而關係的建立沒有捷徑，只能一步步累積，信任一但破滅很難修補，得到越多人的信任，自然越富有。商業運作主要通過 「人」跟「交換活動」，「錢」做為交易的媒介、計價的單位，在商業活動中扮演著至關重要的角色。多數人都需要賺錢，也都在不同的賽道上追求財富與高薪。無論在生意場、職場或賭桌……付出（產出） vs. 收入（薪酬），之間必然存在對價關係，隨著你的薪資或收入越來越高，所承擔的責任跟風險相對越大，一切都將成正比。被信任是一種責任，也包含著期待！不合理的都不會長久，要多思考建立「信任」背後的付出，不要只是看到他人風光的一面！IQ、EQ 都可以通過測試得到結果，那「信任」又該如何測試呢？有沒有嘗試在沒有任何擔保的情況下，跟親戚朋友借錢？這是一個有趣的實驗，平時跟你稱兄道弟的朋友，說到借錢馬上比你更窮，不然就是不回訊息…… 這樣的場景就算沒有親身經歷，在電影裡也都看過。一個人可以借到多少錢，某種程度等同於這個人的「信用」。別人願意借錢給你的金額，很大一部分取決於對方對你的「信任」。如果你覺得自己深得他人信任，不妨一試！知名心理學家、哈佛大學教授，丹尼爾‧高曼（ Daniel Goldman ）說「一個人如果不具備情感能力，缺乏自我意識，不能處理悲傷情緒，沒有同情心，不知道怎樣跟人和諧相處，這樣的人即便再聰明，也不會有大的發展。」每個人心中都有一本存摺，唯有持續跟身邊朋友進行存款，才有可能在需要時進行提款。存款累積到一定數目，就可以申請信用卡，預支消費。如果長期透支，終將入不敷出，待人脈存摺破產，到時將再難找到可以協助你的人！這些年高階獵才經驗發現，「人脈存摺「越是豐厚的人，混的越是風生水起！年薪千萬的候選人，人脈存摺多是 「黑卡」級別，並且多遵循一個原則 : 非到必要絕不輕易提款。這些存款都是在職涯每個階段一點一滴累積下來，異常珍貴！位居高位的職業經理人，靠的多半是老闆、股東們的信任。常聽到「口碑」要留給別人探聽，如何在人生不同階段為自己留下好口碑」真的很重要。不確定 「賺錢能力」vs.「借錢能力」兩者的關聯性有多強，但可以確認「別人對你的信任」跟這兩個能力都有絕對的關係。想成為職場常勝軍，要多花時間在人脈存摺中進行存款。《給予：華頓商學院最啟發人心的一堂課 Give and Take 》書中提到「施與受的人際互動與成功的關聯非常密切。金字塔底層多是給予者，然而社會上最成功的人同樣也是給予者。願意『給予』的人，最終將獲得更多！」只要時刻種下善的種子，有一天你也會擁有黑卡級別的人脈存摺。●作者：黃至堯／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年 HR 暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com