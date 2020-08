名家論壇》黃至堯／「信任」可以借多少錢？

最近一位相識十多年的好朋友離婚了,種種原因,需要一筆為數不小的現金周轉,我手頭上沒有那麼多現金,但基於多年交情,肯定要幫忙想想辦法,於是便聯繫了一位熟識的董事長。我心想,無論借到多少,至少對朋友有個交待。拿起電話猶豫了好一會,這麼大筆金額真不知怎麼開口,電話撥通當下對方正在開會,我用不到 5 秒鐘簡單說明情況,電話那頭只是淡淡回了一句「知道了」便匆匆結束通話!「知道了……是什麼意思?」正在猶豫要怎麼跟朋友回覆,沒想到當天秘書就聯繫我,沒多久錢就到帳了。這件事讓我感觸很深,過往總認為信任很難量化,通過這次幫朋友周轉,我深深感受到,原來信任不但可以量化,還可以變現。史丹佛大學研究中心曾發表一份研究報告:一個人賺的錢,12.5% 來自知識,87.5% 來自關係。關係深淺建立在人與人的信任基礎上。財富好比股價,總有高低起伏,然而關係的建立沒有捷徑,只能一步步累積,信任一但破滅很難修補,得到越多人的信任,自然越富有。商業運作主要通過 「人」跟「交換活動」,「錢」做為交易的媒介、計價的單位,在商業活動中扮演著至關重要的角色。多數人都需要賺錢,也都在不同的賽道上追求財富與高薪。無論在生意場、職場或賭桌……付出(產出) vs. 收入(薪酬),之間必然存在對價關係,隨著你的薪資或收入越來越高,所承擔的責任跟風險相對越大,一切都將成正比。被信任是一種責任,也包含著期待!不合理的都不會長久,要多思考建立「信任」背後的付出,不要只是看到他人風光的一面!IQ、EQ 都可以通過測試得到結果,那「信任」又該如何測試呢?有沒有嘗試在沒有任何擔保的情況下,跟親戚朋友借錢?這是一個有趣的實驗,平時跟你稱兄道弟的朋友,說到借錢馬上比你更窮,不然就是不回訊息…… 這樣的場景就算沒有親身經歷,在電影裡也都看過。一個人可以借到多少錢,某種程度等同於這個人的「信用」。別人願意借錢給你的金額,很大一部分取決於對方對你的「信任」。如果你覺得自己深得他人信任,不妨一試!知名心理學家、哈佛大學教授,丹尼爾‧高曼( Daniel Goldman )說「一個人如果不具備情感能力,缺乏自我意識,不能處理悲傷情緒,沒有同情心,不知道怎樣跟人和諧相處,這樣的人即便再聰明,也不會有大的發展。」每個人心中都有一本存摺,唯有持續跟身邊朋友進行存款,才有可能在需要時進行提款。存款累積到一定數目,就可以申請信用卡,預支消費。如果長期透支,終將入不敷出,待人脈存摺破產,到時將再難找到可以協助你的人!這些年高階獵才經驗發現,「人脈存摺「越是豐厚的人,混的越是風生水起!年薪千萬的候選人,人脈存摺多是 「黑卡」級別,並且多遵循一個原則 : 非到必要絕不輕易提款。這些存款都是在職涯每個階段一點一滴累積下來,異常珍貴!位居高位的職業經理人,靠的多半是老闆、股東們的信任。常聽到「口碑」要留給別人探聽,如何在人生不同階段為自己留下好口碑」真的很重要。不確定 「賺錢能力」vs.「借錢能力」兩者的關聯性有多強,但可以確認「別人對你的信任」跟這兩個能力都有絕對的關係。想成為職場常勝軍,要多花時間在人脈存摺中進行存款。《給予:華頓商學院最啟發人心的一堂課 Give and Take 》書中提到「施與受的人際互動與成功的關聯非常密切。金字塔底層多是給予者,然而社會上最成功的人同樣也是給予者。願意『給予』的人,最終將獲得更多!」只要時刻種下善的種子,有一天你也會擁有黑卡級別的人脈存摺。●作者:黃至堯/兩岸人資專家,擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年 HR 暨顧問經驗,兩岸四地企業演講人氣講師。●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄至opinion@nownews.com