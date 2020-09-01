名家論壇》盧燕俐／台積電、聯發科被降評，有理嗎？

信手拈來，全是外資得意之作。像某亞系外資，看好聯發科未來整合能力，7月22日，將原目標價從792元，一口氣加碼到1200元，結果8月4日見到732元高點之後，就一路走跌，截至8月31日，已跌至556元。
聯電也很經典，美系外資8月4日喊目標價32元，散戶帶著鋼盔往前衝，兩天後只摸到26.6元，就反轉向下跌到現今的21.2 元。還有欣興目標價155元，但事實是挑戰90元功敗垂成。
這些案例在在說明，外資不是來拯救台灣散戶的大善人，如果依照這些目標價跟進跟出，相信很快就會住進「套房」。而外資這幾天又有大動作，繼調降聯發科和大立光評等後，上週五，日系外資開了第一槍，下修台積電明年EPS，並將目標價調至400元。
這家外資認為，台積電雖有英特爾轉單效應，但最快也要等到2022年才會實現，目前訂單能見度到明年第一季，第二季起營運較有壓力，中期趨勢偏空，因此調降明年EPS為18.5元，還比今年的18.9元略為衰退。
儘管還沒其他外資發表類似報告，但細心的讀者應可發現，近來台積電利多消息不斷，包括：「5奈米、3奈米三星跟不上」、「衝先進製程，建8000人研發中心」等，但股價並未連續性上攻，主要就是從三月股災低點248元起算，到本波高點466元，短短4個月狂漲88％，進入休息整理十分合理。
所以，單從基本面觀察，台積電依舊保持全球領先態勢，即使失去華為訂單，仍有其他大客戶來填補，成長性不用太過擔心，但能否有讓法人驚喜的「意外成長」，會是後續觀察重點。
相較下，聯發科的變數多了許多。美商務部圍堵華為再升級，聯發科自9月14日起，就不能再出貨給華為。弔詭的是，聯發科上週五發新聞稿，表明「已向美商務部申請出貨，第三季營運目標不變，長期仍有諸多不確定」，受此消息激勵，股價收盤還上漲了2.8％。
但要提醒讀者的是，封殺華為是美國既定政策，聯發科很難在短期內逆轉，第四季營運勢必受到衝擊；只是聯發科絕非死路一條，手機業界評估，最糟的情況，就是華為這個品牌徹底消失，市場將由小米、Oppo、Vivo所瓜分，而聯發科產品向來以高性價比著稱，未來仍有機會突圍而出。
最弱勢的莫過於大立光，歐系外資認為，華為禁令會吃掉大立光一成獲利，也將目標價降到4800元。大立光其實從年初高點5180元，跌到現在的3385元，整整跌掉了35％，外資幾乎天天賣超，籌碼面壓力頗大。
總結來說，華為禁令，供應鏈廠商業績大受影響，但究竟是短空，還是中長空，個別公司不同，而美國總統川普為了勝選，是否會再祭出新措施，以凝聚民心，也值得讀者進一步追蹤。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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