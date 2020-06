示威闖蘋果偷新機！美搶匪「慘遭制裁」下場曝光：我慘了

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死,造成全美沸騰,已超過30個城市爆發示威潮。然而在示威活動之中也接連傳出暴徒夾在抗議群眾當中,衍生暴力抗爭和趁火打劫商家的行徑。蘋果公司( Apple )就有分店被人砸毀店面,商品遭到洗劫,對此蘋果也立刻出招反制,讓搶匪到手的展示機完全無法使用。

根據外媒報導,蘋果公司日前宣布全美約有百家分店將恢復營業,但現在位於紐約、洛杉磯、華府等地的分店,卻在抗爭期間遭到洗劫。對此,蘋果就啟動展示品內建的特殊軟體立刻將手機上鎖,有網友就分享手機螢幕畫面, iPhone 上寫著「請把手機還到蘋果門市。此裝置已遭上鎖追蹤,也通知當地執法單位了」。

▲網友分享 iPhone 螢幕畫面並發文「蘋果把遭到洗劫的手機鎖住了」。(圖/翻攝自推特用戶 @disposablefilms )

而針對目前全美抗爭事件,蘋果執行長庫克(Tim Cook)更發布備忘錄(memo),呼籲建立一個「所有人都更好、更公平的世界」,除了會向相關組織捐款外,他也向員工喊話「每個社會都有其現狀的保護者或是冷眼旁觀者,他們因無視革命而惡名昭彰」,並安撫非裔社區的員工,表示蘋果公司認可他們的價值「你們是很重要的」。

事實上,在這波紛爭當中除了蘋果,各大科技巨頭也跳出來表態,包含 YouTube 和 Twitter 都將官方帳號的頭像及封面照皆改為黑色,更在自我介紹欄目標記「# BlackLivesMatter 」(黑人的命也是命),影音串流平台 Netflix 則發文稱:「沉默就是同謀,黑人的命也是命」( To be silent is to be complicit. Black lives matter )。(編輯:楊智傑)