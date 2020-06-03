示威闖蘋果偷新機！美搶匪「慘遭制裁」下場曝光：我慘了

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，造成全美沸騰，已超過30個城市爆發示威潮。然而在示威活動之中也接連傳出暴徒夾在抗議群眾當中，衍生暴力抗爭和趁火打劫商家的行徑。蘋果公司（ Apple ）就有分店被人砸毀店面，商品遭到洗劫，對此蘋果也立刻出招反制，讓搶匪到手的展示機完全無法使用。

根據外媒報導，蘋果公司日前宣布全美約有百家分店將恢復營業，但現在位於紐約、洛杉磯、華府等地的分店，卻在抗爭期間遭到洗劫。對此，蘋果就啟動展示品內建的特殊軟體立刻將手機上鎖，有網友就分享手機螢幕畫面， iPhone 上寫著「請把手機還到蘋果門市。此裝置已遭上鎖追蹤，也通知當地執法單位了」。

▲網友分享 iPhone 螢幕畫面並發文「蘋果把遭到洗劫的手機鎖住了」。（圖／翻攝自推特用戶 @disposablefilms ）

而針對目前全美抗爭事件，蘋果執行長庫克（Tim Cook）更發布備忘錄（memo），呼籲建立一個「所有人都更好、更公平的世界」，除了會向相關組織捐款外，他也向員工喊話「每個社會都有其現狀的保護者或是冷眼旁觀者，他們因無視革命而惡名昭彰」，並安撫非裔社區的員工，表示蘋果公司認可他們的價值「你們是很重要的」。

事實上，在這波紛爭當中除了蘋果，各大科技巨頭也跳出來表態，包含 YouTube 和 Twitter 都將官方帳號的頭像及封面照皆改為黑色，更在自我介紹欄目標記「＃ BlackLivesMatter 」（黑人的命也是命），影音串流平台 Netflix 則發文稱：「沉默就是同謀，黑人的命也是命」（ To be silent is to be complicit. Black lives matter ）。（編輯：楊智傑）