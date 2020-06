譚德塞避談中國「抗疫白皮書」WHO官員尬答：別回憶過去

作為最早爆發新型冠狀病毒( COVID-19 )的國家,中國國務院 7 日發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》(抗疫白皮書)描述中國從去年 12 月底開始,在國家主席習近平的領導下,對抗病毒至今的歷程,全文約 3.7 萬字,卻隻字未提被外界稱為「吹哨人」的李文亮醫生。世界衛生組織( WHO )秘書長譚德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus )多次稱讚中國抗疫有成、即時提供資訊,然而日前《美聯社》( Associated Press )卻根據組織內部的文件、錄音,指出 WHO 官員曾抱怨過中國耽誤通報,公開讚美是為了取得更多的資訊。8 日舉行 COVID-19 簡報會,中國官媒《中國日報》( China Daily )點名譚德塞,詢問 WHO 對中國發表「抗疫白皮書」有何評論。但譚德塞並沒有正面回應,而是交由公共緊急衛生計畫執行主任萊恩( Michael Ryan )代答。整場簡報會,譚德塞除了開頭的演說,問題都交由萊恩及 COVID-19 技術指導克爾科夫( Maria Van Kerkhove )萊恩表示,任何國家發表疫情評估、提供經驗都是件好事,現在有越來越多國家發表相關評論,但更重要的是專注在當下,世人們應該將注意力放在如何預防疫情二次高峰,為下半年做準備,思考如何幫助正在經歷疫情的國家。萊恩強調,現在應該是持續學習,並展望未來的時候。如同其他國家呈交的文件,WHO 也會檢視中國的「抗疫白皮書」但萊恩表示,就個人看法,比起不斷回顧過去,他更傾向於向未來邁進。克爾科夫接著也認同萊恩的觀點,應該要專注於當下。疫情仍然離結束很遠,雖然有些好轉的跡象,但仍要在需要的國家建立醫療訓練、物資補給等。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。