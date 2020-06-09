譚德塞避談中國「抗疫白皮書」WHO官員尬答：別回憶過去

作為最早爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的國家，中國國務院 7 日發表《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》（抗疫白皮書）描述中國從去年 12 月底開始，在國家主席習近平的領導下，對抗病毒至今的歷程，全文約 3.7 萬字，卻隻字未提被外界稱為「吹哨人」的李文亮醫生。
世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）多次稱讚中國抗疫有成、即時提供資訊，然而日前《美聯社》（ Associated Press ）卻根據組織內部的文件、錄音，指出 WHO 官員曾抱怨過中國耽誤通報，公開讚美是為了取得更多的資訊。
8 日舉行 COVID-19 簡報會，中國官媒《中國日報》（ China Daily ）點名譚德塞，詢問 WHO 對中國發表「抗疫白皮書」有何評論。但譚德塞並沒有正面回應，而是交由公共緊急衛生計畫執行主任萊恩（ Michael Ryan ）代答。整場簡報會，譚德塞除了開頭的演說，問題都交由萊恩及 COVID-19 技術指導克爾科夫（ Maria Van Kerkhove ）
萊恩表示，任何國家發表疫情評估、提供經驗都是件好事，現在有越來越多國家發表相關評論，但更重要的是專注在當下，世人們應該將注意力放在如何預防疫情二次高峰，為下半年做準備，思考如何幫助正在經歷疫情的國家。
萊恩強調，現在應該是持續學習，並展望未來的時候。如同其他國家呈交的文件，WHO 也會檢視中國的「抗疫白皮書」但萊恩表示，就個人看法，比起不斷回顧過去，他更傾向於向未來邁進。
克爾科夫接著也認同萊恩的觀點，應該要專注於當下。疫情仍然離結束很遠，雖然有些好轉的跡象，但仍要在需要的國家建立醫療訓練、物資補給等。
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