武漢衛健委：300名無症狀感染者不具傳染性

新冠肺炎疫情自去年年底開始為外界所知後，各界開始大量投入資源，研究病毒特性、傳染途徑等，希望能早日全面了解，以有助於疫苗和治療藥物的發展。中國大陸湖北省武漢衛健委 8 日晚間公布其於 5 月中針對該市 300 名無症狀感染者的排查結果，顯示他們的樣本都未能培養出活病毒，認為至少就這 300 名新近發現的無症狀者來看，應該是不具傳染性。
武漢衛健委 8 日晚間公告，內容指出，武漢市曾在 5 月 14 日至 6 月 1 日間，對該市全體居民進行集中核酸檢測，結果檢出無症狀感染者 300 名；當局隨後提取其痰液和咽拭子樣本，經中科院武漢病毒所病毒分離培養， 300 人份樣本均未培養出「活病毒」，代表樣本中的病毒含量極低。
武漢當局同時也對 300 名無症狀感染者使用過的牙刷、口杯、口罩、毛巾等個人用品進行採檢，檢測結果均為陰性； 300 名無症狀感染者的密切接觸者 1174 人，核酸檢測結果也都是陰性，說明武漢目前發現的無症狀感染者沒有傳染性。
至於為何會有這樣的結果，《長江日報》採訪中國大陸傳染病學家得到的答案，認為雖然這 300 人當初的核酸檢測結果呈現陽性，但若新冠病毒含量極低，或者為死病毒、病毒碎片等，就培養不出「活病毒」；意味著這些無症狀感染者的傳染力極低，甚至沒有傳染性。
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