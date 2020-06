哥本哈根民主高峰會將登場！蔡英文受邀　與美國務卿並列

由國際民主聯盟基金會( Alliance of Democracies )每年於丹麥首都哥本哈根舉行的民主高峰會( The Copenhagen Democracy Summit ),將於本月 18、19 日舉行,主辦單位邀請多位具國際分量的國家或組織領導人出席,除了美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )外,台灣總統蔡英文也在受邀之列。綜合媒體報導,根據民主聯盟基金會 官網 公布的議程,有鑑於新冠肺炎疫情全球大流行,今年的哥本哈根民主高峰會將以視訊虛擬方式舉行,將廣邀來自全球商界、政界、社運人士、媒體、學者等,聚焦於美國的全球領導力、美國 2020 大選、民主與科技、香港與台灣的民主抗戰、加強民主國家合作等等,進行討論。從官網公布的受邀名單中,蔡英文總統的名字、職稱與照片,寫著「中華民國總統」( President of the Republic of China )頭銜,後面並註明「台灣」( Taiwan ),與美國國務卿蓬佩奧、歐盟執委會副主席喬洛瓦( Vera Jourova )等人並列,而積極投入香港民主與社會運動的眾志秘書長黃之鋒亦在受邀之列。將一同赴會的還有澳洲前總理滕博爾( Malcolm Turnbull )、美國前國務卿凱瑞( John Kerry )、北約副秘書長傑瓦納( Mircea Geoana )等人。「哥本哈根民主高峰會」是由北約第 12 屆秘書長、丹麥前總理拉斯穆森( Anders Fogh Rasmussen )等人創立,主要是為全球民主國家提供論壇平台,加強全球民主政體,首屆大會是於 2018 年 7 月舉行;外交部長吳釗燮亦曾於 2019 年出席該峰會。