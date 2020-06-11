哥本哈根民主高峰會將登場！蔡英文受邀　與美國務卿並列

由國際民主聯盟基金會（ Alliance of Democracies ）每年於丹麥首都哥本哈根舉行的民主高峰會（ The Copenhagen Democracy Summit ），將於本月 18、19 日舉行，主辦單位邀請多位具國際分量的國家或組織領導人出席，除了美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）外，台灣總統蔡英文也在受邀之列。
綜合媒體報導，根據民主聯盟基金會官網公布的議程，有鑑於新冠肺炎疫情全球大流行，今年的哥本哈根民主高峰會將以視訊虛擬方式舉行，將廣邀來自全球商界、政界、社運人士、媒體、學者等，聚焦於美國的全球領導力、美國 2020 大選、民主與科技、香港與台灣的民主抗戰、加強民主國家合作等等，進行討論。
從官網公布的受邀名單中，蔡英文總統的名字、職稱與照片，寫著「中華民國總統」（ President of the Republic of China ）頭銜，後面並註明「台灣」（ Taiwan ），與美國國務卿蓬佩奧、歐盟執委會副主席喬洛瓦（ Vera Jourova ）等人並列，而積極投入香港民主與社會運動的眾志秘書長黃之鋒亦在受邀之列。將一同赴會的還有澳洲前總理滕博爾（ Malcolm Turnbull ）、美國前國務卿凱瑞（ John Kerry ）、北約副秘書長傑瓦納（ Mircea Geoana ）等人。
「哥本哈根民主高峰會」是由北約第 12 屆秘書長、丹麥前總理拉斯穆森（ Anders Fogh Rasmussen ）等人創立，主要是為全球民主國家提供論壇平台，加強全球民主政體，首屆大會是於 2018 年 7 月舉行；外交部長吳釗燮亦曾於 2019 年出席該峰會。