邊境屢爆衝突關係惡化！印度民間企業高喊「抵制中國貨」

▲印度企業和民間都出現抵制中國貨品的聲浪。（圖／翻攝自推特）

中國與印度為了主權爭端，近日頻頻在邊境的拉達克地區（ Ladakh ）加萬谷（ Galwan Valley ）爆發武裝衝突，甚至造成多人死傷， 2 國關係持續緊繃，印度民間和企業也出現一波抵制中國及其貨物的聲浪。綜合外媒報導，全印度貿易商總會（ The Confederation of All India Traders，CAIT ），近日公開呼籲印度人民抵制中國產品至明年底，降低進口來自中國的商品，並敦促寶萊塢的明星及印度的運動員，要善用其影響力，停止替中國貨宣傳，並預估若抵制策略奏效，中方恐損失上百億美元；而原本預計於 17 日舉辦線上新機發表會的「Oppo」，最後也臨時取消。另一方面，「 #BoycottChina （杯葛中國）」的標籤近日也登上社群網站推特的熱門，不少印度網友紛紛對中國侵犯邊界的舉動加以譴責，要全民一同響應抵制中國商品，甚至還有人直指中國先是把致命的病毒散播到全世界，現在還膽敢殺害印度的士兵，高喊：「現在就把中國貨丟進垃圾桶吧！」民間高喊抵制，檯面上 2 國的外交戰也仍在持續，中國外交部發言人趙立堅聲稱，近日一連串摩擦的責任並不在中方，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（ Anurag Srivastava ）則批評中方對加萬谷主權的主張根本站不住腳，目前雙方的磋商仍在進行中。據了解，本次衝突共造成 20 名印度軍官死亡，解放軍的死傷人數則不明，也是自 1967 年中印邊境駁火以來，最大規模的軍事傷亡事件。