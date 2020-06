邊境屢爆衝突關係惡化！印度民間企業高喊「抵制中國貨」

▲印度企業和民間都出現抵制中國貨品的聲浪。(圖/翻攝自推特)

中國與印度為了主權爭端,近日頻頻在邊境的拉達克地區( Ladakh )加萬谷( Galwan Valley )爆發武裝衝突,甚至造成多人死傷, 2 國關係持續緊繃,印度民間和企業也出現一波抵制中國及其貨物的聲浪。綜合外媒報導,全印度貿易商總會( The Confederation of All India Traders,CAIT ),近日公開呼籲印度人民抵制中國產品至明年底,降低進口來自中國的商品,並敦促寶萊塢的明星及印度的運動員,要善用其影響力,停止替中國貨宣傳,並預估若抵制策略奏效,中方恐損失上百億美元;而原本預計於 17 日舉辦線上新機發表會的「Oppo」,最後也臨時取消。另一方面,「 #BoycottChina (杯葛中國)」的標籤近日也登上社群網站推特的熱門,不少印度網友紛紛對中國侵犯邊界的舉動加以譴責,要全民一同響應抵制中國商品,甚至還有人直指中國先是把致命的病毒散播到全世界,現在還膽敢殺害印度的士兵,高喊:「現在就把中國貨丟進垃圾桶吧!」民間高喊抵制,檯面上 2 國的外交戰也仍在持續,中國外交部發言人趙立堅聲稱,近日一連串摩擦的責任並不在中方,印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦( Anurag Srivastava )則批評中方對加萬谷主權的主張根本站不住腳,目前雙方的磋商仍在進行中。據了解,本次衝突共造成 20 名印度軍官死亡,解放軍的死傷人數則不明,也是自 1967 年中印邊境駁火以來,最大規模的軍事傷亡事件。