星國大選將至！李顯龍親弟籲票投反對黨　家族不合檯面化

▲（圖／翻攝自李顯揚臉書）

▲李顯龍、李顯揚。（圖／翻攝自 The Independence News ）

新加坡國會大選將提前在 7 月 10 日舉行，總理李顯龍的親弟弟李顯揚 6 月底加入在野的前進黨（ PSP ），引來外界關注。原本大家都在看李顯揚是否會出馬參選，但他已在 6 月 30 日表明不會參選，並在今（ 5 ）日於臉書發文，形容前進黨候選人可靠又有能力，呼籲民眾在大選中力挺在野黨。李顯揚此舉，也讓新加坡第一家庭長期以來的家族內鬨浮上檯面。李顯揚在臉書以「個性與勇氣」（ CHARACTER AND COURAGE ）為題，力讚前進黨候選人真實可靠、關懷別人，有高尚品格與資歷，而且他們全力以赴，準備為新加坡人表達訴求。李顯揚指出，反對黨關心國家未來，決定站出來為人民發聲，然而，在這個過程中，卻經常遭受不公平對待及抹黑。反觀執政的人民行動黨候選人，對他們而言，從政有著完整的職業生涯規劃，有龐大競選機器為後盾，還有團隊協助打造形象。他表示，執政黨的國會議員從未國會上對重要議題提出反對聲音，質疑新加坡是否要繼續擁護人民行動黨的「天生貴族」機制。李顯揚已在上月底表明自己不會參選，強調「新加坡不需要多一個李家人」（ Singapore does not need another Lee ）。李顯龍與胞弟李顯揚及妹妹李瑋玲不合，在新加坡早已不是新鮮事。2017年，李顯揚與李瑋玲曾指控李顯龍違背父親李光耀遺囑，刻意保留故居作為己用，家族爭產糾紛曾讓李顯龍在國會公開向新加坡國民道歉，現在李顯揚大動作加入反對黨，挑戰李顯龍領導的執政黨「人民行動黨」（ PAP ），也讓這場兄弟鬩牆的戲碼，宛如八點檔連續劇，繼續在星國上演。