星國大選將至！李顯龍親弟籲票投反對黨　家族不合檯面化

▲(圖/翻攝自李顯揚臉書)

▲李顯龍、李顯揚。(圖/翻攝自 The Independence News )

新加坡國會大選將提前在 7 月 10 日舉行,總理李顯龍的親弟弟李顯揚 6 月底加入在野的前進黨( PSP ),引來外界關注。原本大家都在看李顯揚是否會出馬參選,但他已在 6 月 30 日表明不會參選,並在今( 5 )日於臉書發文,形容前進黨候選人可靠又有能力,呼籲民眾在大選中力挺在野黨。李顯揚此舉,也讓新加坡第一家庭長期以來的家族內鬨浮上檯面。李顯揚在臉書以「個性與勇氣」( CHARACTER AND COURAGE )為題,力讚前進黨候選人真實可靠、關懷別人,有高尚品格與資歷,而且他們全力以赴,準備為新加坡人表達訴求。李顯揚指出,反對黨關心國家未來,決定站出來為人民發聲,然而,在這個過程中,卻經常遭受不公平對待及抹黑。反觀執政的人民行動黨候選人,對他們而言,從政有著完整的職業生涯規劃,有龐大競選機器為後盾,還有團隊協助打造形象。他表示,執政黨的國會議員從未國會上對重要議題提出反對聲音,質疑新加坡是否要繼續擁護人民行動黨的「天生貴族」機制。李顯揚已在上月底表明自己不會參選,強調「新加坡不需要多一個李家人」( Singapore does not need another Lee )。李顯龍與胞弟李顯揚及妹妹李瑋玲不合,在新加坡早已不是新鮮事。2017年,李顯揚與李瑋玲曾指控李顯龍違背父親李光耀遺囑,刻意保留故居作為己用,家族爭產糾紛曾讓李顯龍在國會公開向新加坡國民道歉,現在李顯揚大動作加入反對黨,挑戰李顯龍領導的執政黨「人民行動黨」( PAP ),也讓這場兄弟鬩牆的戲碼,宛如八點檔連續劇,繼續在星國上演。