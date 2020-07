NASA警示巨型小行星為「潛在威脅」　預測24日最靠近地球

▲ NASA 預測的小行星「 Asteroid 2020 ND 」軌跡。(圖/翻攝自 NASA )

美國國家航空暨太空總署( NASA )預測,一顆被列為「潛在威脅小行星」的「 Asteroid 2020 ND 」正駛向地球,預計將在下週週五( 24 日)最接近我們。NASA 表示,對於即將到來的訪客,地球居民毋須擔心,根據軌道它將安全的經過地球,並同時將其分類為「近地天體」( Near-Earth Object,NEO )估計直徑為約為 160 公尺(約 520 英呎)。綜合外媒報導,小行星「 Asteroid 2020 ND 」的大小被拿來和世界上最大的摩天輪「倫敦眼」( London Eye )相比,倫敦眼的高度約為 153 公尺( 443 英呎),小行星比倫敦眼要大 1.5 倍。 NASA 官網的訊息,小行星「 Asteroid 2020 ND 」以每秒 13.5 公里的速度(每小時 4 萬 8000 公里)行駛,預計下週最靠近地球的距離為 0.034 天文單位( AU ),大約是 508 萬 6327 公里。而根據定義,所有最小軌道交點距離( MOID )為 0.05 天文單位(一天文單位為 149,597,870,700公尺 ,約為 1.5 億公里)或絕對星等達 22.0 等(或更亮)的星體都會被列為「潛在威脅小行星」( potentially hazardous asteroids,PHAs )。因此即使預期「 Asteroid 2020 ND 」將會平安經過地球但仍列為 PHAs 。NASA 表示,一顆小行星衝撞地球的機會很小,約為每年 30 萬分之一,但不排除任何行星撞擊造成區域破壞的可能性。根據 NASA 噴氣推進實驗室( JPL )網站,「近地天體」是到附近星體的引力吸引而軌道接近地球的彗星和小行星。對科學研究來說有趣的是,這些近地天體大多是 46 億年前太陽系形成時的碎片。