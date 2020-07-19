NASA警示巨型小行星為「潛在威脅」　預測24日最靠近地球

美國國家航空暨太空總署（ NASA ）預測，一顆被列為「潛在威脅小行星」的「 Asteroid 2020 ND 」正駛向地球，預計將在下週週五（ 24 日）最接近我們。NASA 表示，對於即將到來的訪客，地球居民毋須擔心，根據軌道它將安全的經過地球，並同時將其分類為「近地天體」（ Near-Earth Object，NEO ）估計直徑為約為 160 公尺（約 520 英呎）。
綜合外媒報導，小行星「 Asteroid 2020 ND 」的大小被拿來和世界上最大的摩天輪「倫敦眼」（ London Eye ）相比，倫敦眼的高度約為 153 公尺（ 443 英呎），小行星比倫敦眼要大 1.5 倍。
據 NASA 官網的訊息，小行星「 Asteroid 2020 ND 」以每秒 13.5 公里的速度（每小時 4 萬 8000 公里）行駛，預計下週最靠近地球的距離為 0.034 天文單位（ AU ），大約是 508 萬 6327 公里。
而根據定義，所有最小軌道交點距離（ MOID ）為 0.05 天文單位（一天文單位為 149,597,870,700公尺 ，約為 1.5 億公里）或絕對星等達 22.0 等（或更亮）的星體都會被列為「潛在威脅小行星」（ potentially hazardous asteroids，PHAs ）。因此即使預期「 Asteroid 2020 ND 」將會平安經過地球但仍列為 PHAs 。NASA 表示，一顆小行星衝撞地球的機會很小，約為每年 30 萬分之一，但不排除任何行星撞擊造成區域破壞的可能性。
根據 NASA 噴氣推進實驗室（ JPL ）網站，「近地天體」是到附近星體的引力吸引而軌道接近地球的彗星和小行星。對科學研究來說有趣的是，這些近地天體大多是 46 億年前太陽系形成時的碎片。