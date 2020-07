白化症越南女孩無懼歧視　仙氣美照迷倒眾人

皮膚白皙似雪的越南女孩Thuy Quynh天生患有白化症,為擺脫社會對於白化症患者的歧視,她接受攝影師拍攝,在鏡頭前自信展現自己與眾不同的外貌,分享另類的獨特美感。仙氣美照一出,立刻迷倒一票網友。





今年22歲的Thuy Quynh是就讀河內國家大學所屬社會人文科學大學(University of Social Sciences and Humanities in Hanoi)的大四生,自從出生起就患有白化症的她,從小受盡別人異樣的眼光與閒言碎語。「不論在路上或公車上,只要人們看到我,就會忍不住開始談論我的外表,懷疑我到底是越南人還是外國人。」由於長期受到他人議論,讓她對自己的外表並不自信,也因此不愛出門。



不過,隨著時間流逝,她也慢慢學會擁抱自己的特別。她說:「我以前經常因為別人的議論而煩惱。但隨著年紀增長,我開始越來越愛自己。就連頭髮我也覺得很美麗,不會再為了遮掩而去漂染。」在照片中,Thuy Quynh身著簡單的白洋裝,搭配極簡妝容,襯著她雪白的肌膚與髮色,仙氣四溢。連睫毛和眉毛都是白色的她,散發著仙女般清新脫俗的氣質。



她謙虛地表示:「這是我第一次面對鏡頭,所以看起來蠻笨拙的。」不過,攝影照在網路公開後,獲得許多網友的鼓勵與認可。她說:「看到有網友說白化症不可怕,我覺得很開心。」並表示,網友的反饋讓她更有自信做自己。她希望透過這個攝影作品,打破大家對白化症的誤解,並學習欣賞不合常規的美感。



