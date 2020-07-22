白化症越南女孩無懼歧視　仙氣美照迷倒眾人

皮膚白皙似雪的越南女孩Thuy Quynh天生患有白化症，為擺脫社會對於白化症患者的歧視，她接受攝影師拍攝，在鏡頭前自信展現自己與眾不同的外貌，分享另類的獨特美感。仙氣美照一出，立刻迷倒一票網友。





今年22歲的Thuy Quynh是就讀河內國家大學所屬社會人文科學大學（University of Social Sciences and Humanities in Hanoi）的大四生，自從出生起就患有白化症的她，從小受盡別人異樣的眼光與閒言碎語。「不論在路上或公車上，只要人們看到我，就會忍不住開始談論我的外表，懷疑我到底是越南人還是外國人。」由於長期受到他人議論，讓她對自己的外表並不自信，也因此不愛出門。



▲皮膚白皙似雪的越南女孩Thuy Quynh天生患有白化症。（圖／翻攝自IG） 不過，隨著時間流逝，她也慢慢學會擁抱自己的特別。她說：「我以前經常因為別人的議論而煩惱。但隨著年紀增長，我開始越來越愛自己。就連頭髮我也覺得很美麗，不會再為了遮掩而去漂染。」在照片中，Thuy Quynh身著簡單的白洋裝，搭配極簡妝容，襯著她雪白的肌膚與髮色，仙氣四溢。連睫毛和眉毛都是白色的她，散發著仙女般清新脫俗的氣質。



▲皮膚白皙似雪的越南女孩Thuy Quynh天生患有白化症。（圖／翻攝自IG） 她謙虛地表示：「這是我第一次面對鏡頭，所以看起來蠻笨拙的。」不過，攝影照在網路公開後，獲得許多網友的鼓勵與認可。她說：「看到有網友說白化症不可怕，我覺得很開心。」並表示，網友的反饋讓她更有自信做自己。她希望透過這個攝影作品，打破大家對白化症的誤解，並學習欣賞不合常規的美感。



▲皮膚白皙似雪的越南女孩Thuy Quynh天生患有白化症。（圖／翻攝自IG）