泰國洞穴接連出現神秘人形壁畫　考古學家估算至少3000年

7月24日，在泰國攀牙灣國家公園（Phang Nga Bay Marine National Park）內驚現千年古老壁畫，一群研究人員在園區內某處洞穴進行勘察時，意外發現石壁上有一系列人形繪畫，讓考古學家們眼睛為之一亮。





據攀牙灣國家公園園長Sarayuth Tanthien表示，當天他帶領一群研究員前往達魯島度假村（Koh Talu Island）上的帕卡朗洞穴（Petch Pakarang Cave）進行勘察時，意外發現這些壁畫。他說：「我們猜測這些壁畫可能是古代水手航行經過這裡，受季風影響而困在島上時，留下的記號」。他更表示，目前正在等待專家加入，一起研究這些古老繪畫的意涵。



▲一群研究人員在園區內某處洞穴進行勘察時，意外發現石壁上有一系列人形繪畫，讓考古學家們眼睛為之一亮。（圖／ANN） 巧合的是，這並非近期首次在泰國發現古老壁畫。根據泰國媒體（Coconut Bangkok）報導，今年五月，在泰國三百峰國家公園（Khao Sam Roi Yot National Park）也同樣發現相似的人形壁畫，有的甚至大至七尺長。這些畫中的人身上穿戴首飾，有的看似拿著弓箭在打獵；而畫中的動物也與當地常見的鬣羚看上去十分相似。考古學家Kannika Premjai估計，這些壁畫至少有3000年之久，確切年代還有待考古學家進一步研究。









