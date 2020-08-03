立會參選遭取消　黃之鋒：「我們都是香港人」不畏強權

▲黃之鋒6/30晚間透過臉書宣布退出香港眾志、辭去秘書長職務。（圖／翻攝自《香港01》）

▲「我們都是香港人」。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

▲學民思潮。（圖／翻攝自 VOA）

▲學民思潮。（圖／翻攝自立場新聞）

▲香港2014年為爭取真普選爆發雨傘革命。（圖／美聯社／達志影像）

▲黃之鋒號召抗議者佔領公民廣場。（圖／美聯社／達志影像）

▲港警發射胡椒噴霧、催淚彈驅離抗議者。（圖／翻攝自《香港01》）

▲黃之鋒的父親黃偉明。（圖／翻攝自《香港01》）

▲黃之鋒4/11在臉書上傳Switch遊戲「動物森友會」的遊戲畫面，中國大陸地區就下架了該款遊戲。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

停止推動民主自決

▲黃之鋒與羅冠聰。（圖／翻攝自《香港01》）

▲林鄭月娥在通過「港版國安法」後發表錄影談話。（圖／截自YouTube影片）

▲反送中示威運動，從一開始要求港府撤回逃犯條例，後增加成「五大訴求」，包括調查港警濫權、爭取普選等。（圖／翻攝自《香港01》）

▲黃之鋒臉書分享美國國會資深議員的聲明「我們都是香港人」。（圖／翻攝自臉書）

「隨著國安法壓境，我從沒一刻抱有僥倖心態，幻想可以置身於政治風眼之外」。中國人大 5 月 28 日通過《港區國安法》（港版國安法）後，黃之鋒在 6 月 20 日在社群平台上表達對國安法的憂慮，批評北京執意推動具爭議的國安法、侵蝕香港司法獨立。他直言，「作為首要目標之一，我可能會受到秘密審判、坐黑牢、電視認罪和遭遇刑求」並重申堅持下去不是因為足夠堅強，而是別無選擇，呼籲世界支持香港、敦促北京撤回法案。但香港政府仍趕在每年七一大遊行前將法案刊憲生效，黃之鋒 6 月 30 日晚間透過臉書宣布辭去香港眾志秘書長的職位，將以個人身份實踐信念，同時退出的還有羅冠聰、周庭等人，香港眾志次日宣布解散。7 月 11 日、12 日香港民主派就 2020 年 9 月 6 日的立法會選舉進行初選，全港投票人數達 61 萬人創下紀錄，黃之鋒雖然知道可能會被「 DQ 」仍以一人名單參與初選，並在九龍東選區以 3 萬 47 票居首，順利出線。20 日黃之鋒前往提名，並表示此次選舉將面對前所未有的白色恐怖，希望將此提升為國際事件，爭取關注。7 月中旬，香港開始出現第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情的跡象，至月底，黃之鋒等共 12 位非建制派參選人被裁定「提名無效」，31 日，香港政府以疫情為由決定將立法會選舉延後至明年 9 月 5 日。對此，黃之鋒透過個人臉書發文，表示擔憂 8 月中央人大釋法後可能不會再有立法會選舉，同時警方開始運用《國安法》通緝海外人士。黃之鋒將現在的香港比喻成台灣「白色恐怖時期」，鼓勵香港人秉持抗爭精神，前路荊棘滿途、但人心不死。黃之鋒生於 1996 年 10 月 13 日的英屬香港，自學生時期開始參與公共事務，經歷「學民思潮」召集人、香港眾志秘書長等，成為泛民主派的代表人士。黃之鋒年僅 23 歲就曾榮獲全球 25 位最具影響力少年（ 2014 年）、諾貝爾和平獎提名（ 2018 年）。黃之鋒最早在 15 歲（ 2011 年），於東九龍的滙基書院就讀期間參與公共事務。他在 2011 年 5 月 29 日與同校同學林朗彥成立「學民思潮」，其他成員包括黃子悅、周庭、錢詩文、劉貳龍等人。黃之鋒等人組織「學民思潮」為的是反對港府在 2011 年 5 月推動在中小學設立「德育及國民教育科」，希望學生以身為中國國民感到自豪，港府出資的《中國模式國情專題手冊》避開部分敏感話替，被當時香港社會言論認為，國民教育是中國政府企圖管控學生思想的「洗腦」教育。「學民思潮」希望以五四運動中的精神，追求自由開放的思想而非盲目的愛國情懷。組織在 2011 年 8 月 21 日首次發起遊行，2012 年規模逐漸擴大，同時組織進行改革，希望夠過示威、遊行等社會運動讓港府撤回國民教育科，引起社會關注，讓更多人討論相關議題。7 月 29 日「學民思潮」與香港反對國民教育科大聯盟合辦全民行動「反對洗腦，萬人大遊行」。當時大會統計參與人數約 9 萬人；香港警方估計最多約 3.2 萬人。經歷絕食抗議後，學名思潮和反國教聯盟於 9 月 7 日發起全城黑衣日，逾 12 萬人包圍港府總部。翌日，時任行政長官的梁振英召開記者會宣布讓步，但不會撤回課程指引。黃之鋒表示，不撤回指引組織將繼續抗爭，「學民思潮」持續在校園內發送「反洗腦小冊子」。黃之鋒後接受《立場新聞》採訪時表示，大家總是假設他是看了某本書、受某個歷史人物影響，啟發他在 2011 年參與社會運動。但黃之鋒認為，實際上真的是機緣巧合，學民思潮時期，每個人都有自己的崗位，他只不過是在鏡頭前面讓公眾認知的那個。2013 年底香港各大學教授及牧師，期望以非暴力的方式為爭取立法會、行政長官真普選，學界在 2014 年 9 月 22 日發起罷課運動。月 26 日晚上，香港專上學生聯會（學聯）和學民思潮同發起罷課、重奪「公民廣場」行動。後佔領規模逐漸擴大至多個地區，至 12 月 15 日警方全面清場結束。根據中文大學推算，約 120 萬、香港人口的六分之一的市民曾參與示威活動，期示威者面對警方的胡椒噴霧時以雨傘阻擋，時長 2 個多月的運動又被稱作「雨傘革命」（雨傘運動）。當時 18 歲的黃之鋒在 9 月 26 日晚間於「和平佔中」罷課集會結束後，號召示威者進入被封鎖的「公民廣場」。28 日警方對聚集民眾發射催淚彈，引起民眾不滿，規模擴大至佔領銅鑼灣、旺角等地區。黃之鋒在 28 日被警方逮捕，在律師團隊協助下獲釋返家。最後，北京、港府都沒有讓步，有些人評價這場運動訴求失敗，抗議領導人之後遭到各種起訴；令一方面，運動所帶來的影響可以說是大大改變了香港社會的政治環境，年輕人籌組政黨參與政治、投入社會運動，雨傘革命隔年的區議會選舉，因許多年輕人一改政治冷漠，投票率高達 47.01%。黃之鋒因在雨傘革命旺角清場期間，違反禁制令，而被控刑事藐視法庭。認罪後，原判入獄 3 個月，經過上訴，在 2019 年 5 月 16 日，減刑至 2 個月，即時入獄服刑至 2019 年 6 月 17 日出獄。黃之鋒 2018 年在《 BBC 》接受採訪時表示，運動的成敗，並不是因為他有機會參與選舉，不是取決於運動最具代表性（ iconic ）的人物因為雨傘運動，讓更多人關注政治、支持民主的理念，雖然運動沒有撼動政權，但感動人心。他認為，和台灣「黨外時代」、韓國「光州事件」相比，香港民主運動所付的代價仍有很大的差距。黃之鋒父親黃偉明（ Roger ）2017 年接受香港媒體採訪，憶述兒子的名字「之鋒」取自《聖經》，包含著父母期望他成為上帝的利器，打敗仇敵。黃偉明說，對兒子的期許是完成上帝的使命廣播福音，沒想到最後這個使命是社會運動。黃偉明說，黃之鋒和自己很像，有立場、堅持、原則，自幼時就勇於發表意見，大概是受了自己「把宗教當成使命」的影響；以前在家裡播的電影《十字架耶穌在中國》講述的是文革之後教會在中國的發展，在黃之鋒上小學時，黃偉明介紹了一些有關六四天安門事件的書籍。黃偉明認為，黃之鋒雖然有讀寫障礙，但在家庭環境的影響下，他的心智年齡比同齡人來得更加成熟。黃之鋒進入匯基書院，一年級就因為學校餐廳又貴又難吃，和同學們設立 Facebook 專頁抗議，一舉槓上學校。黃偉明忘記黃之鋒最後是否有爭取成功，但他懷著對兒子的關愛，覺得黃之鋒堅持理念是件好事。但黃之鋒也有缺點，黃偉明抱怨兒子不愛收東西，出門總是忘記關燈、關冷氣，鞋子不放在鞋櫃、放在客廳中間。面對未來，黃偉明說他不知道之鋒未來會做什麼，做立法會議員、進入港府還是繼續街頭抗爭都是他的選擇，最重要的是不要放棄原本的理想。2016 年 3 月 20 日「學民思潮」宣布解散、停止運作，部分成員在 4 月另組政黨「香港眾志」提出「自發、自主、自決、自立」四大主張作為黨綱（後今年 1 月，香港眾志宣布），以「民主自決」為最高綱領。2019 年黃之鋒在雨傘革命被起訴的判決出爐，在 5 月入獄服刑，出獄後即投入反送中運動，表示要和香港人站在一起，呼籲港府撤回《逃犯條例》。黃之鋒：「林鄭流的是眼淚，香港人在金鐘流的是血。林鄭沒有資格做特首，香港人面對強權不會低頭。」反送中期間，黃之鋒參與了 6 月 21 日包圍警察總部的集會，被以「煽惑、組織、參與未經批准集結」起訴，並在之後多次被警方逮捕。黃之鋒在 10 月報名 11 月的參選區議會選舉，但在 29 日被告知不符合候選人資格，裁定參選資格取消（ DQ ）。反送中運動從 2019 年不斷延燒至今，港府雖暫停推動《逃犯條例》但北京全國人民代表大會在今年 5 月修訂更加完整的《港區國安法》（港版國安法），香港法政界譴責法條模糊、侵害香港司法，國際社會也表態對香港獨立自主感到擔憂，英、德、澳洲等國宣布中止與香港的司法刑事互助。黃之鋒在《國安法》生效前夕（ 6 月 30 日）宣布退出香港眾志，避免牽連同仁決定以個人名義繼續活動。面對立法會選舉提名無效，黃之鋒表示，被 DQ 他不是很意外，在立法會選舉被延後「萬年國代 2.0 」即將來臨的黑暗時代，如何應對更重要。黃之鋒希望，能夠夠過行動，繼續奮鬥讓世界知道香港人頑強抵抗的意志。