五個超正泰國變性網紅！女孩看傻：要我怎生存？

泰國社會對變性者的態度較為包容開放，「人妖秀」、「變性選美比賽」都是大家印象中泰國著名的特色，更有許多人會選擇到泰國進行變性手術。泰國變性美女雲集，以下就為你盤點最具代表性的五位變性網紅。





Patta Nadia Wiruntanaki五官精緻、皮膚白皙水嫩，更有雙水汪大眼，十分迷人。十分有舞蹈天賦的她曾在2015年芭達雅（Mimosa）選美比賽中被封冠，從此打開名度，後來便一直以模特兒和舞者的身份工作。



▲Patta Nadia Wiruntanaki五官精緻、皮膚白皙水嫩，更有雙水汪大眼，十分迷人。（圖／翻攝自IG） 泰國每年舉辦兵檢時總會掀起話題，因為每每都能在現場瞥見變性美女們的倩影，她們雖然無需參加兵檢，依規定卻仍須到現場提交證明文件，讓現場的準役男們大飽眼福。年僅22歲的Woranun Frame Nalatworasakul就是某次參加兵檢時，身穿白T短褲成為營區焦點，照片上傳至網路後，長相稚嫩無辜的她立刻引起網友們熱議。現在，她在大學攻讀傳播藝術，更多次上綜藝節目、甚至接拍泰劇，前途被看好。



▲年僅22歲的Woranun Frame Nalatworasakul某次參加兵檢時，身穿白T短褲成為營區焦點。（圖／翻攝自IG） Rinrada Yoshi Thurapan憑著一張稚嫩的娃娃臉在網路上意外走紅，爆紅後邀約不斷，在IG上有近一百萬粉絲追蹤。她因此獲得踏入演藝圈的機會，不只參與拍攝知名鄉村歌手Baitoey Rsiam的MV，後來更獲邀參與出演電影。



▲Rinrada Yoshi Thurapan憑著一張稚嫩的娃娃臉在網路上意外走紅。（圖／翻攝自IG） Jiratchaya Mo Sirimongkolnawin身材姣好、相貌出眾，她在榮獲泰國蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany’s Universe)冠軍後，又立刻代表泰國出賽國際皇后小姐（英語：Miss International Queen），並再次奪得冠軍。相當具有唱歌天賦的她曾在知名泰國歌唱選秀節目「I can see your voice」中參加試鏡，以男性聲音演唱，驚豔現場評審與觀眾，並因此打下知名度。



▲Jiratchaya Mo Sirimongkolnawin身材姣好、相貌出眾。（圖／翻攝自IG） Chananchida Blossom Rungpetcharat曾參加泰國真人秀節目《The Face Thailand》第三季，雖然沒有進到決賽，但在此之前，她曾參加2013泰國蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany’s Universe)比賽，並拿下亞軍，以她的聰明與美貌奪得觀眾的心。



▲Chananchida Blossom Rungpetcharat曾參加2013泰國蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany’s Universe)比賽，並拿下亞軍，以她的聰明與美貌奪得觀眾的心。（圖／翻攝自IG）