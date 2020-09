五個超正泰國變性網紅！女孩看傻：要我怎生存？

泰國社會對變性者的態度較為包容開放,「人妖秀」、「變性選美比賽」都是大家印象中泰國著名的特色,更有許多人會選擇到泰國進行變性手術。泰國變性美女雲集,以下就為你盤點最具代表性的五位變性網紅。





Patta Nadia Wiruntanaki五官精緻、皮膚白皙水嫩,更有雙水汪大眼,十分迷人。十分有舞蹈天賦的她曾在2015年芭達雅(Mimosa)選美比賽中被封冠,從此打開名度,後來便一直以模特兒和舞者的身份工作。



▲Patta Nadia Wiruntanaki五官精緻、皮膚白皙水嫩,更有雙水汪大眼,十分迷人。(圖/翻攝自IG) 泰國每年舉辦兵檢時總會掀起話題,因為每每都能在現場瞥見變性美女們的倩影,她們雖然無需參加兵檢,依規定卻仍須到現場提交證明文件,讓現場的準役男們大飽眼福。年僅22歲的Woranun Frame Nalatworasakul就是某次參加兵檢時,身穿白T短褲成為營區焦點,照片上傳至網路後,長相稚嫩無辜的她立刻引起網友們熱議。現在,她在大學攻讀傳播藝術,更多次上綜藝節目、甚至接拍泰劇,前途被看好。



▲年僅22歲的Woranun Frame Nalatworasakul某次參加兵檢時,身穿白T短褲成為營區焦點。(圖/翻攝自IG) Rinrada Yoshi Thurapan憑著一張稚嫩的娃娃臉在網路上意外走紅,爆紅後邀約不斷,在IG上有近一百萬粉絲追蹤。她因此獲得踏入演藝圈的機會,不只參與拍攝知名鄉村歌手Baitoey Rsiam的MV,後來更獲邀參與出演電影。



▲Rinrada Yoshi Thurapan憑著一張稚嫩的娃娃臉在網路上意外走紅。(圖/翻攝自IG) Jiratchaya Mo Sirimongkolnawin身材姣好、相貌出眾,她在榮獲泰國蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany’s Universe)冠軍後,又立刻代表泰國出賽國際皇后小姐(英語:Miss International Queen),並再次奪得冠軍。相當具有唱歌天賦的她曾在知名泰國歌唱選秀節目「I can see your voice」中參加試鏡,以男性聲音演唱,驚豔現場評審與觀眾,並因此打下知名度。



▲Jiratchaya Mo Sirimongkolnawin身材姣好、相貌出眾。(圖/翻攝自IG) Chananchida Blossom Rungpetcharat曾參加泰國真人秀節目《The Face Thailand》第三季,雖然沒有進到決賽,但在此之前,她曾參加2013泰國蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany’s Universe)比賽,並拿下亞軍,以她的聰明與美貌奪得觀眾的心。



▲Chananchida Blossom Rungpetcharat曾參加2013泰國蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany’s Universe)比賽,並拿下亞軍,以她的聰明與美貌奪得觀眾的心。(圖/翻攝自IG)